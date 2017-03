Ispovest Frančeska Totija: Dve neostvarene želje, sin u Juventusu, Spaletijevih pet minuta, budućnost...

Legendarni kapiten Rome kaže da ima tri opcije kada završi karijeru i „ponešto zna o tom fudbalu“

Frančesko Toti je sve manje na terenu i ima sve manju ulogu u klubu kojem je posvetio celu karijeru. Poslednjih godina ga je i sve manje u medijima, retko daje intervjue, a izuzetak je napravio gostovanjem na jednoj italijanskoj TV stanici gde je pričao o svojoj dosadašnjoj karijeri i planovima za budućnost.

Totiju na kraju sezone ističe ugovor, a s obzirom na malu minutažu koju ima, bilo bi veliko iznenađenje da ga i naredne sezone vidimo u dresu Vučice.

„Uživam dok igram iako je to retko. Srećan sam kada treniram, kada istrčim na teren, kada imam loptu... Žao mi je što ne provodim na terenu onoliko vremena kao pre pet ili 10 godina. Ali poštujem odluke trenere, čak i ove Spaletijeve. Možda ću nastaviti da igram ako odem u Kinu“, rekao je Toti.

Toti se nalazi u neprijatnoj situaciji da ne igra, a Spaleti je nedavno rekao da će on produžiti ugovor sa Vučicom, samo ako to uradi i kapiten.

„Spaleti hoće da potpišem novi ugovor, a da ne igram? Ne znam zašto bih to radio... Uvodi me po pet minuta na kraju utakmice jer očigledno da on smatra da ja vredim tih pet minuta. Ali nijedan igrač za tako kratko vreme ne može da okrene utakmicu. Nadam se da će Spaleti produžiti ugovor i bez mene. Dobar je trener, poznaje ambijent i klub. Ja sam na kraju karijere, a on je budućnost Rome“.

Izvesno je da će završiti igračku karijeri i da ga čeka neki novi posao.

„Razmišljam mnogo o tome šta ću raditi kada završim igračku karijeru, ali znam da je fudbal moj život. Već sam odlučio, ali ne želim da otkrijem javno jer ću se možda predomisliti. Sačekaći do maja ili juna. Znam da nikada neću biti trener jer ne želim da budem jedan protiv 30. Igrači su jako lukavi... Imam tri opcije. Da nastavim da igram, da postanem fukcioner Rome ili da radim nešto treće. Možda da postanem agent ili lovac na talente. Ipak, ponešto znam o tom fudbalu...“.

Dve neispunjene želje ima u karijeri.

„Ostaje žal što nisam igrao u timu sa Brazilcem Ronaldom i što nisam osvojio Ligu šampiona sa Romom“.

Mogao je da bira klub u najboljim godinama karijere, ali je večno ostao veran Romi.

„Pre mnogo godina sam bio baš blizu prelaska u Real Madrid. Razmišljao sam da odem iz Rome, ali iz poštovanja prema njoj, nikada ne bih igrao za neki drugi italijanski klub“.

Iako je rekao da su Juventus i Lacio klubovi za koje nikada ne bi igrao i održao je to obećanje, nema ništa protiv da njegov sin krene drugačijim putem.

„Ako jednog dana moj sin bude imao ponudu Juventusa, reći ću mu da je prihvati. Nema potrebe da radi isto što sam i ja radio. Ako želi da promeni klub, meni je to sasvim razumljivo“, kaže jedan od najboljih fudbalera sveta u poslednjih 25 godina.

(FOTO: Action images)