Ispovest otrovanog Hečera: Živim na infuziji i bolničkoj hrani!

"Ne znam kako smo se otrovali, ali najteži period je prošao", istakao je američki bek za dnevni list Informer

Umesto borbe za trofeje i prolazak u Evropu – bolnička postelja. Nevidljivi prst sudbine žestoko se prethodnih dana poigrao sa plejmejkerom Partizana Vilom Hečerom, kao i sa još nekoliko prvotimaca Parnog Valjka.

Hečeru je kao i većini izabranika Aleksandra Džikića pozlilo prošlog petka u Nišu tokom Kupa Radivoja Koraća... I od tada je zbirnut na Infektivnom odeljenju Vojnomedicinske akademije gde ga je posetila ekipa dnevnog lista Informer.

„Na strogoj sam dijeti. Primam infuziju i smem da jedem samo ono što mi u bolnici daju. Moj saigrač Kenan Karahodžić, koji je u bolnici zbog povrede oka, doneo mi je neke kolače juče, ali to nisam smeo ni da probam. Ništa od toga, moram da vodim računa o svemu“, rekao je Hečer za Informer.

Amerikanac je prošao najgori period. Poručio je da se oseća mnogo bolje.

„Sada se osećam mnogo bolje nego pre par dana, kada sam bio baš loše. Nekoliko dana su me baš mučili stomak i temperatura. Bio sam iscrpljen od svega, ali je konačno prošlo i mnogo sam srećan zbog toga.“

Prvobitna informacija glasila je da su se crno-beli razboleli od stomačnog virusa, ali ispostavilo se da je to bila pogrešna dijagnoza.

„Ne znam od čega smo se razboleli, ali pretpostavljam da je u pitanju trovanje hranom. Sad, gde smo i šta pojeli loše, to stvarno ne znam. Štda da se radi, sve je to život. Moglo je svakome da se desi. Trebalo bi da danas izađem iz bolnice. Nadam se da ću uskoro da se vratim“.

Hečeru je vreme u bolnici sporo prolazilo.

„Dosadno mi je ovde, po ceo dan ležim. Nisam očekivao da ću ostati ovde ovako dugo. Imam telefon, pa gledam neke emisije i tako ubijam vreme. Došla mi je i porodica da me poseti, a ja se razboleo", dodao je za Informer američki b

(Foto Star Sport)