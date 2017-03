Ispovest Peđe Mijatovića: U Valensiji me pitali šta igram, u Realu šta osvajam? A ja tražio premije za Ligu šampiona

Legendarni fudbaler u opširnom intervjuu za Nedeljnik i o ulozi sportskog direktora u Madridu, o promašenom penalu u Tuluzu...

Veličina slova A A A

Bio je napadač kakvog danas sanjamo. Stalna pretnja po protivnički gol. Realu je doneo titulu prvaka Evrope posle 32 sušne godine. Krnju Jugoslaviju je rasplakao promašivši penal za vođstvo protiv Holandije u osmini finala Mundijala 1998. godine. Bez obzira, ostaće upamćen kao jedan od poslednjih napadača iz top klase sa prostora bivše Jugoslavije. Predrag Mijatović se u opširnom intervjuu za magazin Nedeljnik osvrnuo na bogatu karijeru, a mi smo izvukli nama najzanimljivije detalje koji se direktno tiču fudbala.

Počevši od zanimljive anegdote sa njegove zvanične promocije u Valensiji na leto 1993. godine. Pitanje je bilo da li je tek po dolasku u Španiju počeo da spoznaje šta se sve dešava u Jugoslaviji? Odgovor je otišao na fudbalsku stranu. Mladi igrali bi pažljivo trebalo da pročitaju sledeće redove.

“Iskreno rečeno - nisam, a za to postoje dva rzaloga. Prvi je taj što sam u Valensiju došao misleći da sam nekakva faca i igrač, a zateklo me je nešto što me je pokrenulo da shvatim da sam došao negde odakle moram d krenem od nule. Bila je to konferencija za novinare i pitanje na kojoj poziciji igram. A već sam imao status u Jugoslaviji, kapiten Partizana...“, počinje Mijatović u intervjuu za Nedeljnik.

Da se vratimo na priču. Proradila je sujeta?

“Naravno. Pitao sam se: gde sam ja došao, ja ovde ne mogu da prođem. Objasnio sam na kojoj poziciji igram i povukao jedan od najboljih sportskih poteza, a to je da sam ostao u Valensiji dvadeset i nekoliko dana odmora i krenuo sam sa pripremama. Shvatio sam, ako odem na more i vratim se s viškom kilograma da će to biti užas... Iz te panike, jer sam se tih dana budio i išao da spavam s mišlju: ’Ja u ovoj Valensiji moram da prođem’, nisam imao vremena da razmišljam ni o čemu drugom“.

A kako je bilo kada je prelazio u Real?

“Te poslednje gopdine u Valensiji bio sam proglašen najboljim igračem španskog prvenstva. To ti daje sigurnost i da kažeš: ’Jeste to veliki klub, ali oni znaju šta kupuju’. Tada mi nisu ni postavili pitanje ’Na kojoj poziciji igrate?’, već: Šta ćete osvojiti?“.

Mijatović za Nedeljnik otkriva i jednu zanimljivost prilikom pregovora o produženju ugovora sa Kraljevskim klubom. Baš pred sezonu u kojoj je golom u finalu sa Juventusom doneo Realu evropsku titulu.

“Stavio sam ekstra bonus - Ligu šampiona. Predsednik me je pogledao ka da sam spomenuo nešto apsurdno. Rekao mi je: ’Ti to stvarno?’. Odgovorio sam: ’Zašto da ne?’. Upitali su me koliki hoću, a sigurno su u sebi rekli: ’E, budalo, možemo da stavimo šta hoćeš’. Zašto sam postavio to pitanje ne bih znao da kažem, ali ta ambicija da se uzme nešto što nije godinama ono je po čemu funkcionišem oduvek“.

Sasvim drugačije iskustvo u fotelji na stadionu "Santjago Bernabeu". Sa mesta sportskog direktora.

“U svim industrijama što je veća pozicija, veći je i stres. Ali fudbal je i šou-biznis i ljudi iz ostalih profesija mogu bar vikendom da odu negde sa svojim familijama, a ti u Realu radiš od ponedeljka do petka kao konj, a kad dođe vreme u kojem bi trebalo da se odmoriš, onda sledi top stres - utakmica. I tu nema slobodnih dana. Kad je leto i godišnji odmori, ti si u prelaznom roku. Sećam se kad sam posle mnogo godina otišao s ćerkama u kupovinu da sam se prepao broja cipela koje nose“.

Za kraj da se dotaknemo i ta dva momenta koja su obeležila njegovu karijeru. Prvo taj gol Juventusu. Ukratko...

“Imaš jedan momenat u karijeri i jedan životni momenat. Nemaš dva ili tri momenta. Čitav život se sastoji od jednog dobrog ili lošeg momenta. Taj momenat ti je pomerio svaki organ da ne znaš gde si“.

I o promašenom penalu protiv Tuluza...

“Ako mi je gol za Real u finalu Lige šampiona bio najsrećniji momenat u sportskoj karijeri, onda je penal u Tuluzu moj najodvratniji, koji nikada neću zaboraviti. Međutim, idem od te logike da su penali čudna stvar. Može da promaši samo onaj koji šutira. Preuzeo sam odgovornost i desilo se da od jednog ludila posle mesedan dana od gola koji je doneo Realu Ligu šampiona postanem najveći tragičar. I taj penal me je kasnije često pratio. Pogotovu kad bih dolazio u našu zemlju bilo je onoga: ’E kako ga promaši!’. I dan-danas mi kažu: ’E da si dao onaj penal!’. Ali šta mogu, prihvatio sam taj penal kao deo mog života“, kaže Mijatović za Nedeljnik.

U štampanom izdanju Nedeljnika pročitajte i kako je Mijatović sa Slavišom Jokanovićem i ostalim srpskim fudbalerima u Španiji organizovao “pokret otpora“ tokom bombardovanja Jugoslavije, zašto mu nedostaje velika četvorka ex-YU fudbala, kako ga je bolest i naknadna smrt sina promenila, kako su svi ratovi na Balkanu promenili narode bivše Jugoslavije, pa i šta misli o Bregzitu ili uticaju društvenih mreža na vaspitanje. Topla preporuka.

(FOTO: MN Press)