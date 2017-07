Istina o Sejdubi Sumi: On je mašina od igrača, samo mu je potrebno gorivo

Trener Slovana Ivan Vukamanović objašnjava zašto je Gvinejac došao u slabom fizičkom stanju

Od totalne euforije do možda i laičkog razočaranja! Taj put jer prešao novi fudbaler Partizana Sejduba Suma u roku od sedam dana. Niko od Grobara ne spori da je 1,65 miliona evra plaćeni vezista pakao od igrača, ali... Dovoljno je bilo da mu Miroslav Đukić ne ukaže šansu u jednoj od najvažnijih utakmica ovog leta, protiv Olimpijakosa, da se pojave i prve sumnje. Ni prvi ni poslednji slučaj kada je ovdašnji fudbal u pitanju.

Imao je Suma i debi protiv Mačve, ali njegov doskorašnji šef Ivan Vukomanović kaže u razgovoru za MOZZART Sport da će omaleni Afrikanac biti na optimalnom nivou za tri sedmice. Tačnije, da je propustio gotovo kompletan pripremni period.

„Prvo moram da kažem da je Sejduba Suma mašina od igrača, potrebno je samo sipati gorivo. Jer ne može ni automobil da ide na trke bez goriva. Dakle, ljudi u Srbiji moraju da znaju da on nikada nije bio povrđen, niti da je imao problem sa mišićima. On je takav igrač da se nikada ne povređuje“, kaže za naš portal Ivan Vukomanović.

Perspektivni stručnjak iz Užica svestan je da je deo javnosti u Srbiji očekivao od Sume partije po principu - sve i odmah. Međutim, on otkriva da je Gvinejac samovoljno propustio dobar deo priprema.

„Ovako je to bilo. Mi smo sezonu završili krajem maja, a on je imao reprezentativne obaveze. Zbog toga je dobio produžen odmor do 17. juna. Propustio je prvih 12 dana priprema kada smo podizali fizičku spremu. Kada se vratio, znali smo da će biti transferisan. Postigli smo džentlmenski sporazum sa njim da ne igra evropske utakmice, jer je transfer u Partizan dugo visio“...

Imao je Suma mogućnost da igra utakmice za B tim.

„Pošto smo igrali mečeve četvrtkom Suma nije bio deo grupe na pojedinim treninzima, kada su se radila uigravanja. On je želeo da ide, ja sam rekao i klupskoj upravi da ne računam na njega, jer se spremao za transfer. To znači sledeće: sedmično smo imali devet treninga, a Suma je sa nama radio dva ili tri puta. To je baš malo, složićete se. Imam sjajan odnos sa njim, rekao sam mu da može da igra ponedeljkom za B tim, da bi to bilo dobro za njega kako bi ostao u ritmu. Posebno, jer su to lakše utakmice. Nije želeo. Pozdravio sam to, jer znam da mu je takav mentalitet. Ponavljam, imali smo sjajnu saradnju. Kada se podvuče crta, Suma je propustio veći deo priprema. I zato će mu biti potrebno tri nedelje da dođe do tonusa“.

Srpski stručnjak je ubeđen da će Suma do stanja ekstaze dovoditi Grobare.

„Žao mi je što ne može da pomogne Partizanu u važnom delu sezone. Ali sličnu situaciju sa njim imao sam i prošle godine Nije bio spreman, želeo je da ode. Međutim, ja sam insistirao kod Uprave da ostane, rekao sam im da je to mašina od igrača. Pomoglo mi je to što sam boravio u podneblju krcatom afričkim igračima. I napravili smo dobru priču, kao što sam siguran da će Suma pokazati šta zna“.

Za kraj Vukomanović je istakao da su u Slovanu više nego zadovoljni Suminim transferom.

„On je prodat za višu cenu od projektovane. Planirano je bilo da ode za milion i po evra, uz tendenciju da se ta suma smanji. Usledilo je 'boksovanje' sa Crvenom zvezdom, pa je na kraju otišao za 1.650.000 i određene procente. Zadovoljni smo, verujem da će na kraju biti zadovoljni i Partizan i Suma“, dodao je Vukomanović

