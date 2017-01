Istomin minirao Melburn, Đoković nagazio!

Šestostruki šampion Otvorenog prvenstva Australije završio takmičenje u drugom kolu grend slema u Melburnu

Nije baš Lester na tronu Premijer lige, ali verovatno jeste najveće iznenađenje u svetu sporta bar za januar 2017. godine. Denis Istomin, koji je do nastupa na Otvorenom prvenstvu Australije stigao zahvaljujući specijalnoj pozivnici organizatora, izbacio je branioca titule i šestostrukog šampiona Novaka Đokovića pobedivši sa 7:6 (8), 5:7, 2:6, 7:6 (5), 6:4!

I ne, nije to bila toliko loša partija Đokovića, mada zaista nismo navikli da gledamo mečeve u kojima on pravi čak 72 neiznuđene greške, koliko je Istomin bio dobar. Nisu to bili udarci 117. tenisera na ATP listi. Ne, Istomin je tukao svom silinom, kao da je na "Rod Lejver" areni želeo da svetu pokaže da je već godinama jedan od najpotcenjenijih na turu.

Danas je u Melburnu preorao teren, u jednu rupu je postavio minu - Đoković je nagazio. I prvi put posle Vimbldona 2008. godine ispao već u drugoj rundi nekog grend slema. Na Otvorenom prvenstvu Australije to mu se nije desilo još od 2006.

Ali posle pada sa prvog mesta na ATP listi mnogi su igrači na ATP turu nanjušili krv. Kao što Novak nije imao milosti prema njima u periodu najveće dominacije, tako ni oni sada neće imati prema ne tako davno nedodirljivom vladaru svetskog tenisa. Daleko je Đokovićev kraj, ne brinite, ali godine u kojima je predstavljao dimenziju za sebe očigledno su prošle.

Taj pomenuti gubitak čela na ATP listi kad tad je morao da dođe. Gubitak krune u Melburnu, tamo gde se Đoković osećao najbolje, trenutno izgleda kao još teži udarac. Iako je Istomin, podvucimo to, bio briljantan.

Uostalom, bila mu je ovo tek druga pobeda nad TOP 10 igračem u karijeri. Izgubio je preostala 32 meča. Đoković je, sa druge strane, pretrpeo tek treći poraz u susretima sa igračima van 100 najboljih na svetu još od 2008. godine. Kevin Anderson u Majamiju 2008, pa prošle godine na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru Huan Martin del Potro. I sada Istomin.

