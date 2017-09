Italija čeka Srbiju u četvrtfinalu! Kiša trojki i specijalac Meli okončali finsku bajku

Azuri potpuno zaustavili Markanena i rafalom sa distance eliminisali Finsku

Iznenađenje se nije desilo, Italija je odigrala kako treba kada je bilo bitno i stavila je tačku na bajku Finske koja je pretila da postane najveće iznenađenje Evrobasketa. Azuri su u sjajnoj šuterskoj večeri lakše nego što se očekivalo izašli na kraj sa Fincima i pobedom 70:57 obezbedili mesto u četvrtfinalu gde ih čeka bolji iz sutrašnjeg dvoboja Srbije i Mađarske.

Nije Italija ponovila neke greške koje je pravila u grupi iskoristila je šut kao najjjače oružje, a Nikolo Meli je sjajnom odbranom na Lauriju Markanenu odsekao najvećeg aduta Finske. Vodili su Italijani od početka i skoro da se ni u jednom trenutku nije postavljalo pitanje pobednika.

Rafalom od šest trojki u prvoj četvrtini, Italijani su otišli na prednost od 15 poena razlike i do kraja nisu ispuštali dvocifreno vođstvo. Nikolo Meli je odradio sjan posao odbranom nad Markanenom i potpuno neutralisao finsko čudo. Uz to je pravio Fincima probleme i u napadu. A Marko Belineli je namestio ruku i sasuo rafal u koš Finaca. NBA as je pogodio sve tri trojke koje je pokušao u prvom poluvremenu, a ukupno je Italija šutirala trojke 7/15 u prvom poluvremenu. Belineli je ubacio 14, a Datome 13 poena. Na drugoj strani je Markanen postigao samo dva poena, a Koponen se čak nije ni upisao u strelce. Finska je trojke u prvih 20 minuta šutirala 1/7!

Uspela je Finska u drugom poluvremenu da delimično istopi prednost Azura, probudio se Koponen i smanjili su zaostatak na devet poena razlike minut i po pre kraja. Ali već je bilo kasno za neko iznenađenje...

Marko Belineli je ubacio 22 poena od čega pet trojki, Datome je ostao na 15, a Heket i Meli su dodali po 10 poena. Kod Finaca je Koponen svih 13 poena ubacio u drugom poluvremenu, a Salin je upisao 11. Markanen je ubacio samo četiri poena.

FINSKA - ITALIJA 57:70

/17:30, 12:18, 13:10, 15:12/

FINSKA: Koivisto 5, Haf 6, Li, Salin 11, Koti 4, Koponen 13, Nutinen, Raniko, Lindbom, Markanen 4, Vilson 8, Marfi 6.

ITALIJA: Heket 10, Belineli 22, Aradori, Filoj 4, Biliga 6, Meli 10, Kuzin, Ćinćarini, Abas, Baldi Rosi 3, Burns, Datome 15

(FOTO: FIBA.com)