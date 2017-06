Italija slavi: Parma u Seriji B samo dve godine nakon bankrota! (VIDEO)

U finalu plej-ofa savladana Alesandrija sa 2:0

Povratak velike Parme! Krstaši slave povratak u Seriju B na Artemio Frankiju, na mestu koje je večeras bilo obojeno žutom i plavom bojom. Ekipa Roberta Daverse je u velikom finalu plej-ofa savladala Alesandriju i obezbedila promociju u viši rang takmičenja, drugi put uzastopno, a samo dve godine nakon bankrota – 2:0 (1:0).

Parma je bila dominantna ove večeri u Firenci, dok je ekipa Đuzepea Pilona delovala prilično uplašeno, kao da je bila svesna da je ovo preveliki zalogaj za nju, iako joj je direktan plasman u drugoligaški rang izmakao za dlaku.

Krstaši su od samog starta meča znali šta žele, poveli su golom Manuela Skavonea u 11. minutu, a onda strpljivo čekali priliku da nokautiraju rivala. To se dogodilo u 66. minutu, kada je Manuel Noćioni postavio konačan rezultat utakmice.

Klub koji je ugašen, a onda ponovo oživljen 2015. godine, krenuo je od Serije D, eksprenso obezbedio promociju, a onda to učinio ponovo u Seriji C (Lega Pro). Sve to praćeno je fantastičnom podrškom navijača, koji će biti glavni adut Parme i u narednoj sezoni. Da li sledi napad na Seriju A biće poznato već ovog leta.

