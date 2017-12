Italijanski stručnjaci o Sergeju: Sada je malo i 100.000.000, fizički je monstruozan, a dribla petom u trku…

Milinković Savić zaludeo Italiju, legendarni fudbaleri mu predviđaju veliku karijeru

Taman kada medijski natpisi i spekulacije o transferu malo utihnu, Sergej Milinković Savić odigra neku sjajnu partiju i opet digne Italiju na noge. Sa nova dva gola u Bergamu je opet zaludeo Italijane u čijim medijima se o njemu priča dan i noć.

Novine, veb portali, televizije, radio emisije… Svi bruje o Sergeju, razvoju njegove karijere i letnjem prelaznom roku u kojem će Srbin prodrmati fudbalsku pijacu jer se za njega interesuju najveći evropski klubovi.

Juventus je letos nudio blizu 50.000.000 evra, Milan 60.000.000 evra, igračev menadžer Kežman je rekao da je imao pozive iz Milana, Mančestera i Madrida, sportski direktor Tare je otkrio da Lacio ima ponudu i od 70.000.000 evra, a predsednik Lotito očekuje da Sergej bude skuplji od Pola Pogbe i nadmaši njegov transfer u Mančester Junajted vredan 105.000.000 evra. Danas i neki francuski mediji pišu da je PSŽ spremio 80.000.000 evra za poečtak pregovora…

Italijanska televizija Skaj se bavila nastavkom karijere srpskog veziste iz Lacija, a interesantan je komentar poznatog novainara Fabija Kareze. Ugledno lice Skaja niže hvalopseve na račun Sergeja.

“Sasvim je u redu da ode za apsurdne cifre, jači je od Pogbe. Francuz, imajući u vidu šta je mogao da postane, nije ispunio očekivanja. Cena od 100.000.000? Po meni to je i dalje malo. On je najdominantniji igrač veznog reda u Evropi, da igra u Barseloni to bi bilo još evidentnije. Lotito ga neće dati za 100 miliona. Ovde se radi o velikoj zvezdi: on je visok 1,94 i postiže gol iz trka driblajući petom”, rekao je Kareza.

Legendarni defanzivac Milana, Intera i italijanske reprezentacije Fulvio Kolovati se pridružuje pohvalama na račun Srbina.

“Moram da istaknem Milinković Savića. On je igrač koji me oduševljava. Ubeđen sam da će biti glavna zvezda prelaznog roka sledećeg leta. Alegrijev Juventus i ostali veliki klubovi se već oblizuju na pomen njegovog imena”, ističe Kolovati.

I bivši defanzivac Lacija, Masimo Pišeda je oduševljen srpskim reprezentativcem…

“Sergej je bez dileme igrač koji je najviše napredoveo u Seriji A u prethodnih 18 meseci. Po dolasku ga je Pioli koristio kao “mecalu” (italijanski termin za poziciju polu-krila op.a), Inzagi ga je malo pomerio i našao mu savršeno mesto u timu. On je fudbaler koji će se dobro snaći u Juventusu ili nekom drugom velikom klubu, a ima još prostora da napreduje. Nekada rizikuje time što se previše nudi u igri, ali to kompenzuje monstruoznom fizičkom silom”, kaže bivši fudbaler Lacija.

