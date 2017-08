Ivana, uzmi to zlato!

Kladionica MOZZART spremila je zanimljivu ponudu

Večeras svi navijamo za Ivanu Španović. Srpska rekorderka u skoku udalj će oko 20.10 izaći na Olimpijski stadion u Londonu i probati da se posle dve bronze na planetarnoj atletskoj smotri najzad domogne zlatnog odličja.

Španovićeva na Svetsko prvenstvo dolazi kao jedan od glavnih kandidata za mesto na najvišem postolju, pošto je ove godine na EP u Beogradu ostvarila rezultat od 7,24. Srpska skakačica je zbog dve povrede nastupila na samo dva takmičenja u sezoni na otvorenom, ali to je nije demotivisalo.

"Definitivno, želim skok preko 7,10 i da popravim svoj lični rekord kao što sam do sada radila na svim velikim takmičenjima. Motivisana sam, ne osećam nikakve bolove, sve sam to prevazišla. Sada samo čekam da finale počne", kazala je Španovićeva.

Recimo, kvota da će devojka iz Zrenjanina da osvoji zlato iznosi 3,00. Isti koeficijent je na tip da će do prvog mesta Tijana Bartoleta, kao i Britni Ris.

Kvota da će Ivana da preskoči daljinu veću od 7,10 metara iznosi 3,30, a da će Srbija da osvoji ukupno više od 1,5 medalja vredi 30,00.

Rezultat kvalifikacija:

1. Darija Klišina (Rusija) 6,66

2. Tijana Bartoleta (SAD) 6,64

3. Loren Jugen (Velika Britanija 6,63

4. Ivana Španović (Srbija) 6,62

5. Lauma Griva (Letonija) 6,58

6. Klaudija Salman Rut (Nemačka) 6,52

7. Šantel Meloun (Devičanska ostrva) 6,52

8. Blesing Okagbare Ighotegunor (Nigerija) 6,51

9. Britni Ris (SAD) 6,50

10. Alina Rotaru (Rumunija) 6,50

11. Bruk Straton (Australija) 6,46

12. Elijan Martins (Brazil) 6,46

