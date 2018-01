Ivanović: Hoću u Partizan! Džaba mi džak novca ako nisam srećan

“Partizan je u fokusu mog interesovanja, jer mislim da u timu iz Beograda mogu da se izborim za svoje mesto. Naravno, velika mi je želja i da igram Evropu, tako da dilemu nemam. Znam za ponude nekih inostranih klubova, ali se valjda i ja nešto pitam“, kaže najkorisniji fudbaler jesenjeg dela Superlige

Spartak kaže Legija, Đorđe Ivanović je jasan - hoće u Partizan! Najkorisniji fudbaler jesenjeg dela Superlige, nedvosmisleno je poručio da mu je želja da dođe u redove crnoo-belih, iako čelni ljudi subotičkog kluba tvrde da je u ovom trenutku izvesniji transfer u redove poljskog kluba.

“Voleo bih da već u ovom prelaznom roku odem iz Subotice, a moja želja je da obučem dres Partizana. Već dva puta su se našli ljudi iz crno-belog tabora i Spartaka ŽK, ali nisu pronašli zajednički jezik po pitanju obeštećenja koje bi pripalo mom sadašnjem klubu. Nadam se, ipak, da će, do toga doći u danima koji slede”, rekao je Ivanović za novosadski Dnevnik.

Obrazložio je zatim Ivanović zašto misli da su crno-beli najbolje rešenje za njega.

“Partizan je u fokusu mog interesovanja, jer mislim da u timu iz Beograda mogu da se izborim za svoje mesto. Naravno, velika mi je želja i da igram Evropu, tako da dilemu nemam. Znam za ponude nekih inostranih klubova, ali se valjda i ja nešto pitam.“

Spartakov vezista tvrdi da mu novac nije na prvom mestu u ovom trenutku.

“Džaba je da dobijem i džak novaca, ako me to neće učiniti srećnim i ako mi neće omogućiti da idem ka ostvarenju svojih snova. Pitanje je, uz to, da li bih tamo negde mogao odmah da igram, ili bih morao da čekam i da se borim za pravu priliku, bez garancije da ću u toj borbi uspeti. Želim da idem korak po korak u izgradnji karijere i siguran sam da bi mi prelazak u Partizan to omogućio i da bi za mene bio pun pogodak“, zaključio je Ivanović.

