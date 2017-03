Ivanović: Ovakve utakmice smo gubili u 90 odsto slučajeva

“Ali ono prvo poluvreme mora da nas trgne”, kaže kapiten Srbije

Veličina slova A A A

Dugo, baš dugo Srbija u drugu polovinu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo nije ušla sa prvog mesta na tabeli. Posle pobede nad Gruzijom u Tbilisiju (3:1) plasman na Mundijal u Rusiju je u vidokrugu. Tu je i timski duh, karakter koji ne dozvoljava reprezentativcima da se pomire sa porazom i kad krene po zlu. Ali tu je i mnogo toga što srpski fudbaleri moraju da isprave.

I baš na te stvari stavlja akcenat kapiten Branislav Ivanović, svestan da svi ovi dosadašnji rezultati neće imati nikakav značaj ako Srbija nastavi da ponavlja neke greške.

“Ovo prvo poluvreme u Gruziji možda je i najgora naša partija u ovim kvalifikacijama i mora da ostae u našim glavama, jer ne sme da se ponovi ako želimo da se plasiramo na Svetsko prvenstvo. To poluvreme mora da nas trgne. Još smo daleko od cilja, a u ovih 45 minuta smo mogli da izgubimo mnogo toga. Mogli smo da stojimo ovde i da se kajemo sada”, iskren je Ivanović u razgovoru sa novinarima.

Međutim, postoje neke stvari koje ga čine ponosnim.

“Dovoljno sam dugo ovde da mogu da kažem da smo ranije ovakve utakmice gubili u 90 odsto slučajeva”, podvlači Ivanović tu karakternu crtu u ekipi Slavoljuba Muslina.

Pet bodova iz utakmica sa Irskom, Velsom i Gruzijom, Srbija je osvojila posle rano primljenog gola. Austrijanci su se dva puta vraćali iz nokdauna, ali Srbija je nastavila da igra po planu sve dok nije došla do tri boda. Još samo kad bi u utakmice ulazila onako kako bi volela...

“Poremetio nas je taj rani gol Gruzina. Želeli smo da, kao što smo i pričali, kroz pas izađemo iz te prve zone, ali oni su to dobro zatvorili, pročitali par naših akcija, dali taj rani gol... I onda sve to utiče. Međutim, u prvih 25 minuta drugog poluvremena, sve do našeg drugog gola, gledali smo našu apsolutnu dominaciju. Posle smo se opredelili da čuvamo taj rezultat, pa smo zato ušli u našu polovinu terena”.

Možda bi to tog izjednačujućeg gola stigli i ranije da je bila opasnija iz kornera. Čak osam ih je izvela u Tbilisiju i nijedan nije rezultovao nekom opasnošću po gol Gruzina. Bilo je tu i slobodnih udaraca idealnih za ubacivanja, a očekivalo se da bi prekidi mogli da budu tajno oružje Srbije.

“Prvi put smo igrali protiv ekipe koja se kod kornera čuva zonski. U prvom poluvremenu posebno nismo imali igrača koji treba da blokira njihovog golmana i on je izašao i pokupio dve ili tri lopte. Moramo bolje u narednim utakmicama, jeste to segment na kome treba da radimo, ali svejedno – već sledeći rival opet čuva igrača na igrača”, komentariše Ivanović.

Kapitenski izbegava odgovor na pitanje da li bi voleo da u narednim utakmicama ponovo ima Aleksandra Kolarova kao jednog od partnera na mestu štopera ili bi radije da ga gleda kako šparta napred nazad uz aut liniju.

“Pozitivno je što nemamo suspendovanih igrača za naredni meč. Bitno je da smo svi na okupu, da smo ekipa. Prednost ove reprezentacije je baš to što brzo možemo da se prebacimo iz jednog sistema u drugi”.

O debitantu Mijatu Gaćinoviću, koga je hvalio i Dušan Tadić...

“Govorio sam već - debitanti u nacionalnom timu nikada ne mogu da razočaraju. Mijat je, po onome što sam video u ovako kratkom periodu, igrač sa velikim potencijalom. Možda fizički nije na nivou današnjih igrača po Evropi, ali ima neverovatan kvalitet, fenomenalnu tehniku, traži prostor... Ovo mu je velika motivacija i nadam se da će se igrama u klubu preporučiti da opet bude sa nama”, kaže Ivanović.

I za kraj, da li je vreme da kapiten polako počne da priprema teren za dolazak Srba u Rusiju?

“A-ha-ha. Nisam taj koji voli da obećava i priča unapred, ali sa moje strane sigurno neće biti problema. Međutim, tek smo na pola kvalifikacija i moramo da pobedimo Vels u sledećoj utakmici, a da bismo to uradili moraćemo da odigramo najbolju utakmicu do sada. Presuđivaće tu voljni momenat i glava. Dobro je ipak što zavisimo od nas, u narednih pet utakmica imamo i tri kod kuće”, zaključuje Ivanović.

(FOTO: Star Sport)