Ivić za MOZZART Sport: Trofej sa PAOK-om, nagrada za trenera godine i 40. rođendan! Još Partizanova dupla kruna i šta će mi više ove sezone?

"Mnogo mi je pomogla srpska kolonija u stručnom štabu PAOK-a", poručuje mladi stručnjak

Vladimir Ivić je glavni lik u grčkom fudbalu u ovom trenutku. Prvo je sa ekipom PAOK-a osvojio nacionalni kup, doneo trofej u Solun posle skoro deceniju i po, potom je proslavio 40. rođendan, a onda je stigao i šlag na tortu – priznanje za najboljeg trenera u Grčkoj.

Mladom srpskom stručnjaku to je bio prvi trofej u trenerskoj karijeri i to u klubu koji je poznat da često menja trenera pre isteka ugovora.

“Slegli su se utisci posle finala. Ovo mi je prva sezona kao glavnog trenera. PAOK je veliki klub sa ogromnim brojem navijača i dugo su čekali na pehar, čak 14 godina. Ostvarili smo veliki uspeh, ali to nam je i bio zacrtani cilj pre početka sezone. Letos smo počeli ozbiljno da radimo, imao sam veliku pomoć od Luboša Mihela, sportskog direktora, pre svega kada su u pitanju transferi. Doveli smo dobre igrače i iza nas je jedna uspešna godina“, rekao je Ivić u razgovoru za MOZZART Sport.

Uoči finalne utakmice u Volosu koju je PAOK protiv AEK-a rešio u svoju korist sa 2:1 došlo je do velikih sukoba navijača. Dvoje je ozbiljno povređeno, četrdesetak lakše, a desetine su privedene.

“Nije prijatno kada dolazite na stadion, a oko njega besne sukobi, bukvalno je delovalo kao da je rat na ulicama. Organizacija nije bila na nivou, pogotovo ne za tako važan meč kao što je finale kupa. Svakako da takve scene ne priliče fudbalu i nadam se da ćemo da ih eliminišemo na celom Balkanu, jer se svuda dešavaju slične stvari.“

PAOK-u je ovo bio peti nacionalni kup u klupskoj istoriji, a Ivić priznaje da utakmica nije bila „umiranje u lepoti“, kao što to često nije slučaj u finalima.

“Sama utakmica nije bila lepa za oko, ali teško je to moglo i da se očekuje s obzirom na njenu važnost. Najvažnije je da smo pobedili. Golom u 81. meču smo rešili pitanje pobednika, a čini mi se da je ipak pobedila bolja ekipa. Inače, malo je čudno što je baš Volos odabran za mesto odigravanja finala, ni mi ni AEK nismo prethodno tu igrali, niti trenirali osim dan pred meč.

SRPSKA KOLONIJA U SOLUNU - TRENER, KONDICIONI TRENER, DOKTOR...

Solun je u tim, a i trenucima po okončanju meča „goreo“, slavlje navijača se prelilo na ulice, a večito temperamentni Grci nisu prestali do zore.

“PAOK je najveći klub na severu Grčke, a posle finala u Volosu doživeli smo da nas u pet ujutru 6.000 ljudi dočeka kod Bele kule gde se tradicionalno proslavljaju uspesi. Ta privrženost navijača je nesvakidašnja, mora da se doživi da bi se pričalo o tome. Takođe, PAOK u poslednjih pet godina ima ozbiljnog čoveka na čelu, Ivana Savidisa koji je unapredio PAOK, ali i celu regiju. Sa njim klub ima sve što je potrebno, pre svega kada su u pitanju finansijski uslovi.“

A kako bi izgledala navijačka žurka u Solunu kada bi PAOK sledeće sezone došao do šampionske titule?

“Haha, spustilo bi se 90 posto stanovnika Soluna do Bele kule da proslavi titulu. Ma to su trenuci za pamćenje.“

Veliku pomoć ove sezone Ivić je imao od članova svog stručnog štaba, od kojih su čak trojica došla iz Srbije. Takođe, tu su bili igrači sa ovdašnjeg podneblja. Naš novi reprezentativac Aleksandar Prijović, zatim Leovac i mladi Bosanac Gojko Cimerot.

“U junu su na probni rad došli Nenad Kovačević i Petar Milčanović, koji je radio kao kondicioni trener kod Veljka Paunovića kada je na Novom Zelandu Srbija postala svetski šampion. Svi imaju veliko znanje i pravi su profesionalci i zato su ostali i posle probnih mesec dana. Doprineli su da ove sezone prođemo bez ozbiljnijih povreda. U januaru je došao u Miloš Veselinović, na mesto mog pomoćnika. Znaju svi u Srbiji o kakvom se stručnjaku radi. Svi su mi mnogo pomogli, kao i ostali ljudi u stručnom štabu.“

Srpskom stručnjaku ugovor sa solunskim velikanom ističe na kraju sezone, ali još ne razmišlja o tome.

“Do juna sam tu, a imam i neku opciju u ugovoru. Videćemo šta će biti na kraju sezone, sigurmo je da PAOK ima prednost, jer je ipak to klub koji mi je dao šansu i moram da poštujem onoga ko me hlebom hrani, da se slikovito izrazim.“

Iako je sezona uspešna za PAOK iz više razloga, Ivić je zimus imao situaciju u kojoj nije bio zadovoljan nekim stvarima u klubu, o čemu je razgovarao i sa Upravom i jasnom joj stavio do znanja.

“Dugo sam u klubu, prvo kao igrač, a onda sam bio i trener mlađih kategorija. Uspeo sam da izguram celu sezonu na čelu prvog tima, a to se dugo godina nije desilo u PAOK-u. I tada sam rekao da neke stvari u klubu ne funkcionišu kako treba i da moraju da se promene. Mislim da je sportski deo PAOK-a odradio dobar posao, ali da bi napravili odlučujući korak ka tituli, važno je da i svi ostali budu na visoko profesionalnom nivou.“

Rezimirajući učinak u kontinentalnim takmičenjima, Ivić kaže da je PAOK u principu ispunio očekivanje i ostvario ciljeve.

“Što se tiče takmičenja u Evropi, takođe mogu da budem zadovoljan. Nismo imali sreće u kvalifikacijama za Ligu šampiona, gde smo ispali od Ajaksa. Kasnije smo u Ligi Evrope uspeli da prođemo grupu, ali Šalke je ipak bio jači od nas i praktično smo, već posle poraza od 3:0 u prvoj utakmici, bili gotovi.“

Titulu prvaka Grčke još jednom je osvojio Olimpijakos, a PAOK-u kroz plej-of preostaje da se ponovo izbori za nastup u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

“PAOK je valjda prvi put posle 20 godina bio na samo tri boda od šampiona, Olimpijakosa. Na kraju smo imali i šansu da osvojimo titulu, ali smo izgubili neke mečeve koje nismo smeli. Uskoro nam počinje i plej-of, a prvo mesto u toj mini-ligi koju igraju timovi pozicionirani od druge do pete pozicije, vodi u kvalifikacije za Ligu šampiona. Mi tu mini-ligu počinjemo sa prvog mesta i hoćemo da ga zadržimo. Inače, mislim da je PAOK sada na dobrom putu da ostvari uspeh u budućnost, a pod tim se u solunskom klubu podrazumeva titula.“

U razgovoru sa Ivićem nezaobilazna tema je i prvi crno-beli klub čiji je dres nosio u igračkoj karijeri – naravno, Partizan.

“Uvek pratim Partizan, to je moj klub. Prvo sam postao navijač, pa sam tek onda zaigrao za crno-bele koji su u mom srcu. Drago mi je što je istog dana kada je PAOK osvojio kup, Partizan izbio na lidersko mesto u Srbiji. Na dobrom je putu, ali ništa još nije gotovo, ali od sveg srca Partizanu želim duplu krunu. Za druge se navija, Partizan se voli.“

Podigla se velika prašina ovih dana u Srbiji oko suđenja u Superligi, a to se često dešava i u grčkom šampionatu.

“Naravno, uvek ima priča o suđenju, ali jedino pravo merilo je teren. A Partizan je ove sezone u derbijima pokazao da je bolji.“

Vladimir Ivić – čovek kojem očigledno najviše prija crno-bela kombinacija, da li pod beogradskim ili solunskim suncem. U svakom slučaju trener koji očigledno ima potencijal. Prvi pehar je tu, a ako je suditi po reakcijama navijača PAOK-a, sledeće sezone voleli bi da povede Dvoglavog orla u napad na titulu posle 33 godine.

Piše: Marko Protić

(Foto MN Press, Privatna Arhiva)