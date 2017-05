Duda Ivković: Sigurno bih pobedio Drim tim!

"A postavio bih takav program priprema za tu utakmicu da bismo bili daleko spremniji. Tadašnji Medžik sa HIV-om, Džordan i kompanija, pa nisu oni bili toliko spremni“, rekao je Ivković

Svetska košarkaška publika je te 1992. godine ostao uskraćen za verovatno najbolji meč svih vremena. Odlukom Ujedinjenih nacija jugoslovenski sportisti su ostali bez učešća na Olimpijskim igrama u Barseloni, pa tako ni košarkaši nisu dobili priliku da odmere snage sa originalnim, za mnoge i jedinim američkim Drim timom. Tadašnji selektor Dušan Ivković u ekskluzivnom intervjuu za Nedeljnik rekao je da je ubeđen kako bi jugoslovenski tim savladao Amerikance.

"ESPN je objavio moju izjavu da verujem kako bi reprezentacija Jugoslavije pobedila tadašnji Drim tim. Mi smo bili toliko dominantna ekipa da bismo do finala stigli lako. A postavio bih takav program priprema za tu utakmicu da bismo bili daleko spremniji. Tadašnji Medžik sa HIV-om, Džordan i kompanija, pa nisu oni bili toliko spremni“, rekao je Ivković.

On tvrdi da je ondašnja jugoslovenska košarka bila najmodernija na svetu.

"Košarka je sada srpski sport. Ali ne možemo da negiramo, ako su je celi svet i Evropa priznavali i jugoslovensku školu košarke. Ta košarka je bila na nivou i imala sve karakteristike moderne košarke. Nas su mnogi ljudi kopirali u to vreme."

Trofejni trener je ispričao zanimljivu anegdotu iz 1979. godine kada je boravio u Americi.

"Govorio sam Amerikancima, nisu mogli da mi veruju, kada sam održao jedno predavanje 2008. godine. Pričao sam kako sam gledao Fajnal for NCAA lige 1979. godine. Igrali su u finalu Mičigen stejt i Indijana. I igraju Medžik Džonson i Leri Bird kao dva najbolja igrača. A ja sam u to vreme trenirao Kiću i Praju i mogao sam direktno da uporedim. Video sam da treniram igrače istog potencijala i talenta, ali u to vreme u NBA nije postojao interes za inostrane igrače. Danas mnogo više znaju o najtalentovanijim evropskim igračima nego što znaju njihovi klubovi.“

Samo delimični odgovor na ovu dugogodišnju dilemu dobili smo 2002. godine u Indijanopolisu, kada je Jugoslavija u četvrtfinalu Mundobasketa savladala SAD. Ipak, uzvratili su Amerikanci prvo 2014. u finalu Mundobasketa, a zatim i dve godine kasnije na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru - u grupi, pa u finalu.

