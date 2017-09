Iz FSS-a još malo o Sergeju: Prvo mesto daje nam za pravo...

A onda i o njegovom bratu Vanji...

Reprezentacija sigurno gazi ga Mundijalu, trijumfom u Dablinu vrata najveće fudbalske pozornice već su odškrinuta, ali srpska javnost - ili bar njen dobar deo - i dalje ima šta da zameri selektoru Slavoljubu Muslinu. Pogađate - u pitanju je Sergej Milinković Savić i prašina koja se diže oko ovog momka svako malo.

Taman kada su u FSS-u pomislili da se stvar stišala pojavile su se medijske spekulacije da bi talentovani vezista Lacija mogao da umesto srpskog obuče crnogorski dres. Sve to ubrzo je demantovano, ali slaba vajda... Prašina je opet pomutila slavlje zbog pobede nad Republikom Irskom.

"Više puta smo pričali o Sergeju, sigurno da je on velika perspektiva našeg fudbala. Igra jako dobro u Laciju, ali situacija u kojoj se Srbija nalazi, podsećam bez izgubljene utakmice u kvalifikacijama i na mestu koje vodi u Rusiju, daje nam sigurno za pravo... Imamo jedan uhodan tim koji jednostavno ima dobar rezultat. Za Sergeja, dakle, tek dolazi pravo vreme, Srbija na njega računa i vrata su mu uvek otvorena. Uostalom tako je bilo i za Adema Ljajića i neke druge igrače, svima su vrata Srbije otvorena", kazao je povodom goruće teme sportski direktor Fudbalskog saveza Srbije Goran Bunjevčević.

Poslednjih dana pažnju je privuklo i ono što se dogodilo sa Sergejevim bratom Vanjom, odnosno Markom Grujićem, koji nisu bili u konkurenciji za start kvalifikacija U21 selekcije protiv Gibraltara?

"Jako je bitno da se stvari stave na pravo mesto. Selektor Đorović je odmah na sastancima koje su imali upoznao igrače sa pravilima koja treba da se poštuju, odnosno šta je dozvoljeno a šta nije. Problema nema kada se sa igračima uspostave odnosi koji jednostavno treba da se poštuju. Kod Marka Grujića sve je bilo jasno, dečko je imao problema sa povredom, požalio se našem medicinkosm timu, upoznali smo sa time i Liverpul, razmenili smo dopise i nikakvih nesporazuma, naravno, nije bilo. A što se tiče Vanje Milinkovića Savića desio se jedan propust za koji smo smatrali da nije dozvoljen u ovom momentu, razgovarali smo sa njim, stavili mu do znanja šta se očekuje od igrača u reprezentaciji... Nikoga nije otpisao, ali u tom momentu i na osnovu toga što se desilo odlučili smo da je najbolje da ne bude u konkurenciji za utakmicu. Naravno, on ostaje član mlade reptrezentacije, jer sve su to mladi momci koje treba da pripremamo za ono što dolazi kasnije. Verovatno bi u njegovom klubu ili bilo kom drugom bilo sve sankcionisano na isti način, tako da ne treba praviti nikakvu dramu. Vanja je budućnost našeg fudbala, međutim moramo da podvučemo liniju kada se radi o nekim stvarima u reprezentaciji", poručio je Bunjevčević.

