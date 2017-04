Iz iskustva znam da je ogroman pritisak na Darušafaki!

"Bez ikakve sumnje moj cilj u karijeri je da igram na F4 i osvojim Evroligu. Ali ponekad treba biti realan, a ovo je trenutak kada je nerealno očekivati od nas da odemo na Fajnal for. Sve je, ipak, moguće i ne bi bio prvi put da tim s malim budžetom napravi tako nešto", kaže Milko Bjelica

Veličina slova A A A

Pobedi ili umri!

To je parola poslednje ovosezonske ligaške utakmice koju će Crvena zvezda odigrati u Evroligi. I to u domu Darušafake, gde će pasti i konačna odluka o tome - ko će u četvrtfinale elitnog takmičenja.

Određene sudije za meč sezone: Zvezdu pokrao u Istanbulu, Vujošević ga smatra lopovom

Za Milka Bjelicu ovaj meč budi posebne emocije. Jer u dresu voljenog kluba igraće protiv bivšeg tima za istorijski poduhvat!

„Iskreno, ova situacija je identična onim iz prethodnih sezona, kada je jedna utakmica odlučivala ko će u Top 16, ili četvrtfinale. Samo, sada imate 30 sigurnih utakmica u sezoni. Bez sumnje, biće uzbudljivo, iako nam ova utakmica dolazi posle teške plej-of serije u Jadranskoj ligi, a odmah posle ovog meča čeka nas i početak finala ABA lige“, podseća Bjelica u razgovoru za zvanični sajt Evrolige i napominje:

„Biće teško, gledajući s te tačke. Ali siguran sam da svaki igrač voli da igra takve utakmice, više nego da ima treninge stalno“.

Prisetio se iskusni krilni centar i toga da je i pre početka Evrolige bilo procena da 16 pobeda sigurno vodi u četvrtfinale, ali i da se baratalo sa brojkama od čak 12, 13 ili 14 pobeda.

„Bez obzira na sve, imali smo fantastičnu sezonu, većinu ekipa smo pobedili bar jednom. S te strane mislim da smo naš cilj obavili. Ali, sada jedna utakmica odlučuje sve. Darušafaka ima prednost domaćeg terena, oni su favoriti. Mi tamo ne idemo s belim zastavama. Imamo šansu i kvalitet da se takmičimo i nadam se da ćemo uspeti da ostvarimo rezultat koji će nas održati u životu“.

MOZZART KVOTE, Darušafaka - Crvena zvezda: 1 (1,50), X (14,5), 2 (2,85)

Prisetio se Bjelica i vremena kada je nastupao za Darušafaku, plasmana u Top 16 već u debitanskoj sezoni i činjenice da je Folkvagen arena prilično nezgodna za sve protivnike.

„Jedna koncertna dvorana je pretvorena u dvoranu. Drugačija je i jedinstvena u odnosu na sve ostale. No, mi razmišljamo o tome da su oni izgubili određeni broj utakmica na svom terenu i biće pod istim pritiskom kao i mi. Za sve ovo je utakmica na sve ili ništa“.

Vonamejker za MOZZART Sport: Protiv Zvezde najveća utakmica u sezoni!

Crvena zvezda imala je na talonu Darušafaku u prvoj utakmici nove evroligaške sezone u Pioniru, ali je pad koncentracije doveo do toga da gosti iz Istanbula slave.

„Mnogo je vremena prošlo otkako smo igrali protiv njih u Beogradu. Oba tima su se promenila i utakmica koja nam sledi biće potpuno drugačija od te prve“.

Konstatovao je Bjelica, kao i mnogi košarkaški radnici, da je novi format Evrolige bolji za navijače, ali i teži za igrače. Zatim uverio sve košarkaške poznavaoce da će Zvezda pokušati da iscedi poslednji atom energije iz dobre odbrane kako bi se zaustavio protivnik.

U nastavku razgovora Bjelica je govorio i tome kako izgleda trenutni „život“ bez Stefana Jovića u timu, koji se duže vreme bori s nezgodnom povredom leđa.

„Bio je, manje-više, odsutan, tokom poslednja dva meseca. Šteta je velika što se povredio sada. On je izvanredan igrač i plejmejker, a koncept naše igre mnogo se zasniva na njemu. Ipak, dobro smo reagovali na njegovu povredu i pojedini igrači su kompenzovali njegovo odsustvo. Zadovoljan sam kako izgledamo kada njega nema na terenu. Situacija je takva, kakva je i on će van terena biti još neko vreme. To moramo da prihvatimo. Ali, pokazali smo da možemo da igrao dobru košarku čak i kada nam najbolji igrači nedostaju“.

Nema sumnje prekaljeni krilni centar da dešavanja iz prve utakmice neće ništa značiti u ovom meču, s obzirom da je prethodni susret bio pre više od šest meseci.

„Poznajem Darušafaku jako dobro. Poslednje tri sezone igrao sam u Turskoj i znam njihove igrače. Bilo da igram s njima ili protiv njih. Protiv Anta Žižića smo igrali u Jadranskoj ligi, bio je odličan. Znam kako svi ti košarkaši igraju i svaki od njih ima svoje vrline koje upotpunjuju ovu ekipu. Darušafaka ima dosta dobrih stvari, ali i određenih mana. Sve polazi od tih uspona i padova koje Darušafaka ima u igri. Uprkos svim psihičkim pripremama te oscilacije su im pravile problem. To bismo mogli da iskoristimo, ali pod uslovom da iste greške ne pravimo i mi“.

Kao igrač sa najviše iskustva u Zvezdi, Bjelica je udelio savet mladim saigračima kako treba da se ponašaju u ovakvim mečevima.

„Pre svega, mogu da pomognem individualno. Posebno iskustvom koje imam iz nastupa protiv svih igrača koji nas čekaju. Iz svega što sam naučio u ovakvim utakmicama, znam da je ogroman pritisak na domaćem timu. Njihova očekivanja su veća od naših, što polazi i od većeg budžeta, trenera Dejvida Blata, koga su kupili i od njega žele da donese uspeh kakav je imao dosad. To je naša šansa. Na nama je da budemo mirni, da gradimo igru i probamo ih iznenadimo“.

Bjelica se prisetio i kako je to igrati u plej-ofu, ali je govorio i o svojim očekivanjima i željama.

„Igrao sam plej-of dva puta, s Efesom i Baskonijom, a jednom sam bio blizu da igram i na Fajnal foru. Bez ikakve sumnje moj cilj u karijeri je da igram na F4 i osvojim Evroligu. Ali ponekad treba biti realan, a ovo je trenutak kada je nerealno očekivati od nas da odemo na Fajnal for. Sve je, ipak, moguće i ne bi bio prvi put da tim s malim budžetom napravi tako nešto. Svi imamo svoje želje i ambicije, a ako pobedimo Darušafaku već ćemo napraviti ogroman korak napred“.

Na pitanje - koliko bi eventualni prolaz u četvrtfinale značio navijače, Bjelica nije imao dilemu:

„Značio bi mnogo. Ali ne samo to što smo u plej-ofu, već i zato što smo igrali i prošle sezone. Naravno, značilo bi nam da odigramo i utakmicu ili dve više protiv Reala ili CSKA, sa kojima bismo se sastali u plej-ofu ako bismo prošli. Bilo bi dobro da našim navijačima pružimo još nekoliko utakmica s takvim rivalima, da napunimo Kombank Arenu i napravimo ludačku atmosferu. Ali, ne smemo da zaboravimo ni koliko nam je važna Jadranska liga, jer je to jedini način da se vratimo u Evroligu naredne sezone. Nalazimo se u dobroj situaciji, već smo postigli mnogo, ali potrudićemo se da uradimo još malo više“.

(FOTO: Star Sport)