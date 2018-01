IZ KECA U MOZZARTOV BMW: Uručena glavna premija takmičenja Pogodi najveću kvotu!

Kladilačka čuda u Banatu ne prestaju! MOZZART dva automobila poslao u Sentu, a skuter u Zrenjanin

U Senti, ma u celom Banatu se od sada kaže: „Kad god možeš, ti prelaz posadi, a MOZZART je blagorodan, pa će BMW-om da nagradi“... U slučaju Dragana Višnjića, majstora s kvotom 14.553, bez razmišljanja možemo reći da je prelaz njegove pobedničke partije u MOZZARTOVOM takmičenju „Pogodi najveću kvotu” izgledao ovako: Iz Zastavinog „keca“ u BMW serije 4...

Šta je Dragan uradio sa tri 1-X prelaza znamo, a pošto u Senti čudesima nikada kraja, s nogu nas je oborila inicijalna vest: pobednik prvog ovogodišnjeg takmičenja „Pogodi najveću kvotu“ je njegov kum Stefan Šipoš.

„Kume, dobih i ja od MOZZARTA BMW!“

Tako je doslovce tog 16. decembra Dragan rekao kumu koji je moćnim tipovanjem u maju svoju garažu ponovio MOZZARTOVIM BMW-om serije 1...

Pa kako, momci? Kako se u Banatu rasađuje kladilački pelcer za najjače tipovanje?

„Htelo nas je, a sada ispada da me je uporna vera u tip 1-X, iz dotrajalog „stojadina“ lansirala u bavasku zverku! Kum zna znanje, a da ne zna, ne bi se on već mesecima vozao i vozao me MOZZARTOVOM 'serijom 1'! Nisam ja bolji od njega, ali mene dopade ovaj bavarski kupe. Moćan je, ugledan, a ponosni smo i kum i ja.“

Ipak, nije sve išlo lako... Rekao nam je Dragan da su pucketali živci do 90. minuta jednog od mečeva. I, da se razumemo, nije to bilo zbog prelaza, već zbog golova. Jasno, apsolvirali smo da su prelazi zapravo u srednjem slovu kladilačkog imena MOZZARTOVOG pobednika takmičenja Pogodi najveću kvotu, koje je održano od 1. novembra do 18. decembra 2017. godine.

„PSV i Den Hag su me preznojili... Na poluvremenu je bilo 3:0, na tiketu UG 3-4, a otkucaji srca u crvenom polju. Havarija na pomolu, a kome je i bilo do merenja pulsa, kada sam kao u magnovenju šetao oko Gradske kuće i molio se da napadači u nastavku utakmice budu jalovi. Nisam imao živaca da čekam ishod, a Stefan je morao da ostane u kladionici. Jedan ili nijedan gol, to nam je trebalo.“

Kako je izgledalo uručenje? Pa prilično jednostavno, tačno naspram temperameta varoši u kojoj je Draganov dobitak prvorazredna senzacija. Čulo se kratko: „Izvolite ključeve vašeg BMW lepotana“!

„Hvala, hvala vam, hvala MOZZARTU, ali šta ću sada u sred Sente sa 'stojadinom'! Stefan će svojom MOZZART mašinom, ali... Ne napušta mi se isluženi prijatelj koji me je iz Ostojićeva i dovezao na omiljeno uplatno-isplatno mesto!“

Idemo u Ostojićevo s kumom obavezno! To je MOZZART tim smesta predložio, a onda se formirao zanimljiv karavan. Dva BMW-a, jedan stari, isluženi „stojadin“, naravno iz eks-Ju vremena, kompanijska i novinarska vozila iz pratnje! Neka vidi Senta i rodno mesto Dragana Višnjića kolonu vozila koja priliči najboljem, pardon najboljim kladiocima u Srbiji!

Stigli smo pred Draganovu kuću u suton, obasjani bleštećim svetlosnim grupama kupea „serije 4“, a još više pogledom dobitnika i tradicionalnim vojvođanskim gostoprimstvom.

„Izvolite u kuću, uđite da se počastite i da vidite gde sam sastavio dobitni tiket. Odavde sam krenuo u Sentu kako bih uplatio listić sa pet parova, sa ulogom od svega 50 dinara. Posrećilo mi se, a na stolu mi je još uvek nezaobilazna literatura, MOZZART Sport magazin.“

Ušoreno selo je slavilo, naročito dom Višnjića jer nije šala bavarska prinova na četiri točka, a ni podvig koji je načinio komšija, kum, rođak, kako kome i šta dođe Dragan. Ostali smo malo, ne i previše, da ne remetimo atmosferu. Na polasku smo samo mogli da konstatujemo da bi Ostojićevo bi na ulasku u mesto trebalo da dobije novu tablu, s pozdravnom porukom: „Dobro došli u mesto naboljih kladilaca u Srbiji“...

ZRENJANINSKA ZMIJA ZA SKUTER

Druga tačka reportaže o majstorima „nemogućeg“ – uverili smo se i te kako mogućeg klađenja vodi u Zrenjanin. Radovan Stanić, rodom iz Elemira je u MOZZARTOVOM takmičenju pogodio kvotu 7.019. On je sa neverovatna 23 odigrana para, popularnom „zmijom od tiketa“ stigao do drugog mesta. Malo mu je nedostajalo da bude i prvi, jer vodeću poziciju je držao od 9. novembra, do dva dana pred kraj takmičenja.

Kako se radovao Radovan i Elemir s njim zbog onlajn odigranog tiketa?

„Kao i uvek jer radost se kod nas oduvek kolektivno delila. Da nisam verovao da tiket može da prođe, ne bih ni igrao. Sada smo tu, a tu je i skuter pjađo medli 150 S. MOZZART je uvek od reči.“

Radovan pored kladilačke ima i interesantnu sportsku bigrafiju, a nju pred nama nije mogao da ne prepriča. Iz džepa su izletele slike, isečci iz novina, sve i svašta, o sportu, njemu i Elemiru naravno.

„Igrao sam fudbal 30 godina sa svojim Naftagasom iz Elemira. Klađenje, naravno na fudbal, zbog prvrženosti najvažnijoj sporednoj stvari na svetu me je logično privuklo. To je moja strast, kao i dobrovoljno davanje krvi. Mislim da čovek mora da bude human da bi mu sreća zakucala na vrata.“

Koliko je skromni, jednostavni Banaćanin human, videlo se iz nastavka njegove priče. Naime, on u Elemiru organizuje tri akcije dobrovoljnog davanja krvi godišnje, zbog čega je i dobio Zlatnu plaketu Crvenog krsta.

„Svoj ponos, kako kladilački, tako i ljudski, čovek mora da nosi u sebi. Ponosan sam na svoje Elemirce, na akcije dobrovoljnog davanja krvi, kao i na sebe zbog pogotka koji mi je sem novčanog dobitka u MOZZARTU doneo i ovu sjajnu nagradu.“

Radovan je imao i poruku, rekli bi univerzalne, kladilačko–životne prirode.

„U životu se treba pronaći. Jedinu žal imam za danom kada mi je otac stavio zabranu na odlazak iz rodnog mesta zbog fudbalske karijere i školovanja. Sve mi je bilo obezbeđeno, ali ko zna… Mi tada nismo imali ništa, a mogli smo mnogo. Danas je više onih koji u sportu imaju sve, ali ne mogu ništa. Zato ću dati sve od sebe da pomognem mlade Elemirce i naše Zrenjanince da dobiju sve što im treba jer mogu mnogo. Verujem da će našoj deci i MOZZART pomoći, kroz akciju Novi dresovi za nove šampione.“

Piše: Miloš Milić