Izabran je novi princ svetskog fudbala

Svetski fudbal dobio je novog princa! Očekivano, ta čast pripala je Kilijanu Mbapeu! Italijanski Tutosport i najeminentniji fudbalski novinari iz većine evropskih zemalja izabrali su 18-godišnjeg napadača Pari Sen Žermena u tradicionalnoj anketi Golden boy za najboljeg mladog igrača (U21) za tekuću 2017. godinu.

Mbape je ubedljivo pobedio u konkurenciji Gabrijela Žezusa (Mančester Siti) i Usmana Dembelea (Barselona), pošto je osvojio 291 glas od mogućih 300.

Iza fantastičnog golgetera zaista je divan period. Na 43 utakmice postigao je 24 gola i upisao 11 asistencija, a sa svojim prethodnim klubom - Monakom, stigao je do polufinala Lige šampiona. Na sve to, Mabape je postao standardni član reprezentacije Francuske i siguran je putnik na Mundijal u Rusiju. I sve to postići u 18. godini... Šta reći osim - kapa dole majstore.

Kilijanu Mbapeu nagrada će biti uručena večeras u Monaku.

Ovo je 15. izdanje ankete Golden boy. Podsetimo se i prethodnih dobitnika. Sve je krenulo 2003. od Rafaela Van der Varta, a nastavilo sa Runijem, Mesijem, Fabregasom, Aguerom, Andersonom (onim iz Mančester Junajteda, Brazilcem), Patom, Balotelijem, Geceom, Iskom, Pogbom, Sterlingom, Marsijalom... Prošle godine nagradu je poneo Renato Sančez, pa nama i svetskom loptanju u globalu ostaje samo da Mbapeu poželimo da ne krene stopama ovog Portugalca.

