Izašle kvote - ko osvaja Ligu šampiona? Barsa i Bajern egal, valjalo bi uplatiti na Monako...

Kvota sa 55 pala na 3,80

Pre samo tri nedelje, kvota da će Barselona osvojiti Ligu šampiona u MOZZART kladionicama je iznosila 55,00! Ko je tada upaltio na Barsu, sada s pravom može da se nada lepom dobitku.

Naravno, sve je bilo uzrokovano debaklom Katalonaca na Parku prinčeva u prvom meču osmine finala Lige šampiona posle kojeg ni najveći optimisti u Kataloniji nisu verovali da će Barselona napraviti preokret i ostati u trci za ušati pehar elitnog takmičenja.

Ali Barsa je uspela... U revanšu je napravila čudo i preko noći od 12 favorita (od ukupno 16) osmine finala došla do najvećeg kandidata za osvajanje Lige šampiona.

Sada kada su poznati svi učesnici četvrtfinala, Barselona je najveći favorit za titulu prvaka Evrope sa kvotom 3,80 u MOZZART kladionicama! Istim koeficinejtom se plaća i ulog da će Bajern osvojiti elitno takmičenje. Bavarci i Katalonci su po svemu prikazanom do sada zaslužili zvanje prvih favorita. Ako ih sutrašnji žreb ne spoji ili se ne sudare u eventualnom polufinalu, za očekivati je da u finalu odlučuju o tituli evropskog šampiona.

Barselona je dobila krila posle revanša protiv Pari Sen Žermena i u igri je da sezonu završi osvajanjem Triplete. Sve što se dešavalo ranije tokom sezone nije bitno, Barsa je poletela u završnoj trećini sezone kada je bitno i kada se dele trofeji. Uostalom, i pre dve godine su na sredini sezone bili u krizi kada se Luis Enrikeu spremao otkaz posle poraza od Real Sosijedada, a završilo se ovsjanjem Triplete!

Barselona osvaja Ligu šampiona - 3,80

Bajern od poečtka sezone igra na visokom nivou, a trenerski vuk Karlo Anćeloti je tempirao formu za finiš sezone kao što je to ranije radio sa Milanom i Real Madridom. Bavarci igraju sve bolje i bolje, Anćeloti izvači ono najbolje od veterana poput Robena, Lama i Alonsa, imaju najčvršću odbranu u Evropi, najjači domaći teren, a posle dugo vremena su i povrede zaobišle minhenski tim. Anćelotijev Bajern gotovo da nema slabu tačku, skoro su rešili pitanje titule u domaćem prvenstvu, a Italijan je majstor za nokaut fazu.

Bajern osvaja Ligu šampiona - 3,80

Treći favorit po kvotama je aktuelni prvak Real Madrid. Naravno, Madriđane nikada ne treba potceniti, ali čini se da su u drugom delu sezone malo pali u formi i da mnogo lako primaju golove. Što u Ligi šampiona može da bude kobna greška. U duelima sa Barselonom ili Bajernom, Real ne bi bio favorit, ali osvojili su Ligu šampiona dva od poslednja tri puta i s pravom se nadaju još jednom sličnom finišu. Kvota da Real osvaja Ligu šampiona je 5,60, pa Madridsti izvolite. Na kraju, Real ima ono što drugi nemaju - Serhija Ramosa.

Real Madrid osvaja Ligu šampiona - 5,60

Četvrti favorit takmičenja je Juventus sa kvotom 9,00! Ekipa pravljena da osvoji Ligu šampiona. Zbog nje su dovedeni Iguain i Pjanić. Sve je posvećeno ovom frontu, a domaće prvenstvo se opet ispostavlja kao još jedna lagana šetnja za Staru damu. Alegri je i sa Milanom, i sa Juventusom pre dve godine pokazao da je vrstan taktičar i pravi predstavnik cenjene italijanske škole trenera koji u Evropi umeju da naprave prevagu. Juve je jak u svim linijama, nije se previše potrošio u dosadašnjem delu sezone, nema neke velike probleme sa povredama i sjajno se oseća u koži favorita. Još ako ga i žreb pomiluje u četvrtfinalu... Čak i ako izvuku nekog od favorita, pokazali su da mogu da igraju sa svima. Za Real Madrid su penicilin i verovatno priželjkuju Kraljeviće, protiv Barse traže osvetu za finale iz Berlina što je Bonući javno poželeo, a Bajern ih je lane izbacio uz mnogo sreće. Juve može protiv svakoga!

Juventus osvaja Ligu šampiona - 9,00

Sa kvotom 11,00 madridski Atletiko je peti favorit u Ligi šampiona. A to je upravo ono u čemu Čolo Simeone uživa i tako je „dresirao“ svoje izabranike. Kada su autsajderi, onda su najopasniji. Njima bi čak i odgovarao teži žreb u četvrtfinalu jer najbolje igraju protiv najboljih. takve pobede ih dižu do one faze kada igraju kao u transu i ujedaju na terenu. U prethodne tri godine su dva puta igrali finale i neće biti nikakvo čudo ako se opet nađu tamo. Prava su takmičarska ekipa koja zna sve prečice i krivine nokaut faze Lige šampiona, na svom terenu jako teško primaju golove i ako odbrana bude funkcionisala tako u nastavku takmičenja, Čolo Simeone ima temelj za plasman u još jedno finale. Oblak i kompanija iz odbrane treba da odrade zadatak pozadi, a Grizman će već nekako naći način da zada rivalima završni udarac.

Atletiko Madrid osvaja Ligu šampiona - 11,00

Sa ovih pet klubova se završava spisak pravoh favorita. Negde između statusa favorita iz senke i autsajdera se nalazi Borusija iz Dortmunda. Daleko je ovo od onog Klopovog tima koji je igrao finale, muče se u prvenstvu, stalno imaju probleme sa povredama, Tuhel je pod sve većim pritiskom, a Obamejanovo tiho nezadovoljstvo preti da sruši ambicije ekipe kao kulu od karata. Ipak, uz sve te probleme, Borusija je u Ligi šampiona ostavila odličan utisak ove sezone. Bili su prvi u grupi sa Realom od kojeg nijednom nisu izgubili, razbili su Benfiku u osmini finala i napunili se samopouzdanjem. Ako budu imali sreće na žrebu i lakši put do polufinala, u nastavku je sve moguće... Njima bi najgore bilo da nalete Bajern protiv kojeg imaju psihičku barijeru. Protiv svih ostalih su im šanse veće.

Borusija Dortmund osvaja Ligu šampiona - 12,00

Nagazna mina četvrtfinala je definitivno Monako. Ekipa koja u ovom trenutku igra najlepši i najefikasniji fudbal u Evropi. Totalna ofanziva Kneževa je istopila Mančester Siti uprkos čak šest primljenih golova u dva meča osmine finala. To je jedini način na koji Monako moće da igra. Mogu da prime pet komada, ali mogu i da daju jedan više po čemu su poseban tim u Evropi. Mlada generacija Kneževa puca od samopouzdanja, bori se da ispiše istoriju, ali i da obezbedi ogromne transfere narednog leta jer se polovina tima već nalazi na meti većih i bogatijih. Pogotovo su opasni u gostima jer za razliku od ostalih timova, oni su navikli da igraju bez prednosti domaćeg terena i velike pomoći sopstvenih navijača. A znamo koliko gol u gostima menja stvari u Ligi šampiona. Kvota na Kneževe u MOZZART kladionicama je 18,00 i ako spadate u one hrabrije prognozere koji veruju u fudbal „na gol više“, onda je Monako vaš tip.

Monako osvaja Ligu šampiona - 18,00

I na kraju, Lester. Šta reći o ovoj ludoj družini? Zvuči neverovatno kada je šampion Premijer lige totalni autsajder u četvrtfinalu Lige šampiona. Ali to je Lester. Družina kojoj niko nije davao šanse ni za pomenutu titulu, a oni su napravili čudo. Sad imaju to iskustvo da ništa nije nemoguće, oživeli su posle odlaska Ranijerija kojeg je zamenio Kreg Šekspir i doneo mir i spokoj ekipi koja ponovo igra onaj „besan fudbal“ iz prošle sezone. Kvota da Lester osvaja Ligu šampiona je 35,00. Pravili su oni i veća čuda, ali ovo bi baš bilo ludo...

Lester osvaja Ligu šampiona - 35,00