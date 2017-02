Izbor selektora: Simo Krunić menja Lalatovića! Bekvalac se nudio SMS porukama, odbili Stanojević i Paunović

Gordan Petrić vodi reprezentaciju do 20 godina

Nenad Lalatović do Poljske, Simo Krunić od Poljske! Fudbalski savez Srbije skoro dva meseca tražio je naslednika Tomislavu Siviću, a onda je pronašao dvostruko rešenje za klupu mlade reprezentacije, koje se ogleda u činjenici da se već zna ko će voditi Orliće na Prvenstvu Evrope, a ko im ući u novi ciklus kvalifikacija kad se ovaj završi. Prema saznanjima Sportskog žurnala, Nenad Lalatović biće izabran da vodi tim u Poljskoj, a posle tog takmičenja na njegovo mesto stiže - Simo Krunić.

Žurnal je u izdanju od ponedeljka plasirao informaciju da će Lalatović potpisati ugovor na određeno vreme, odnosno do završetka Prvenstva Evrope (do 16. do 30. juna). Kao što je već najavljeno, u ovom slučaju biće zamrznuta odluka FSS-a da isti čovek ne može istovremeno da vodi klub i reprezentaciju, pa će posle turnira u Poljskoj sadašnji šef struke Čukaričkog nastaviti rad na Banovom brdu, gde je zimus potpisao ugovor na četiri godine.

Lalatovića će na funkciji selektora mlade reprezentacije, u novom ciklusu, koji će početi u septembru sa novom generacijom („klasa 1996“ i mlađi) zameniti Simo Krunić. Reč je o nekadašnjem strategu OFK Beograda, Čukaričkog, Inđije i Jagodine (u dva mandata), koji je najveći uspeh tokom trenerske karijere postigao upravo sa klubom iz Pomoravlja, osvojivši Kup Srbije, pobedom nad Vojvodinom (2013). Osim toga, Krunić je 2006. bio pomoćnik Havijeru Klementeu na klupi A reprezentacije Srbije, a Žurnal piše da je „kontinuitet u radu jedan od razloga što Simo Krunić odmah nije dobio podršku“. Tu se, pre svega misli, na činjenicu da od 2014. čeka na angažman.

Ni Lalatović, ni Krunić nisu bili prve opcije aktuelnog rukovodstva Fudbalskog saveza Srbije. Žurnal navodi da je želja čelnika bila da ovu generaciju na EP vodi Veljko Paunović, pogotovo jer u njoj ima dosta igrača sa kojima je leta 2015. postao prvak sveta na Mundijalitu na Novom Zelandu. Paunović je taj predlog odbio, jer mu je želja da se posveti radu u Sjedinjenim Američkim Državama, gde mu uskoro počinje druga sezona u Čikago Fajersima. Ponudu FSS-a da postane selektor mlade reprezentacije odbio je i nekadašnji strateg Partizana, Aleksandar Stanojević.

„Ljut što pre tri godine nije postao selektor A reprezentacije, jer su se protiv izbora, navodno, pobunili čelnici Crvene zvezde, Stanojević se, ako je verovati nekim njegovim prijateljima, zarekao da u Srbiji više neće raditi“, piše Žurnal.

Zanimljivo je saznanje uglednog dnevnika da je bilo trenera koji su se sami nudili za funkciju stratega Orlića.

„Dragoljub Bekvalac jedan je od malobrojnih trenera koji je želeo da bude sleektor. Saznajemo da je iskusni stručnjak čak putem SMS poruka to direktno saopštio i predsedniku FSS Slaviši Kokezi. Kako je Kokeza ignorisao Bekvalčevu želju, nekadašnji trener Vojvodine, Novog Pazara, niškog Radničkog postao je prvi javni kritizer FS Srbijer, ali i Nenada Lalatovića u nekim medijima“, navodi Sportski žurnal.

Isti izvor dodaje da će Gordan Petrić postati selektor reprezentacije do 20 godine koju je pre njega vodio baš Nenad Lalatović.

(FOTO: Star sport)