Izliv ljubavi Alvara Morate: Biću Konteov pre ili kasnije

Napadač Reala Alvaro Morata kaže da će “pre ili kasnije” sarađivati sa Antoniom Konteom, kao i da je selidba u Premijer ligu njegov naredni cilj u karijeri.

Fudbaler Madriđana priznao je i da je bio meta potencijalnog transfera od 68.000.000 evra prošlog leta kada je Čelsi probao da ga dovede u London i da je tada pričao sa italijanskim stručnjakom oko selidbe na Stamford Bridž pre nego što se vratio u Madrid iz Juventusa.

Morata, koji je postigao 27 golova na 93 nastupa za Juventus, priznao je da dosta duguje sadašnjem menadžeru Plavaca.

“Srećan sam u Madridu gde me potpuno podržavaju. Međutim, ukoliko ponovo dobijem veliku ponudu kao onu koju sam imao prošlog leta, neću joj sigurno zatvoriti vrata. Voleo sam Italiju i period proveden tamo, ali ukoliko ikada napustim Španiju mogu da pređem samo u Premijer ligu”, rekao je Morata u intervjuu za Gardijan.

Španac ne krije da je poprilično vezan za Kontea.

“Osećam obavezu prema njemu jer je on trener koji je najviše verovao u mene, najviše me želeo, koji je učinio da se osećam moćnim i igram fudbal na najvišem nivou. A opet, nikada nisam imao priliku da igram pod njegovim direktnim vođstvom, niti da me trenira. Ali pre ili kasnije i to će se desiti”, poručio je Alvaro Morata.

