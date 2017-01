IZNENAĐENJE! Milano tukao Olimpijakos, a junak je - Davide Paskolo!

Poraz crveno-belih iz Pireja - 99:83

Olimpija Milano je ponovo ona stara sa početka sezone! Manekeni su igrali muški i uspeli da dođu do sjajne pobede nad Olimpijakosom na svom parketu rezultatom - 99:83.

Bila je to mnogo drugačija Olimpija od onog što smo gledali većim delom ove sezone, morao je taj potencijal da eksplodira, i to je učinio u duelu protiv jedne od najčvršćih ekipa na Starom kontinentu.

Mora se istaći i fantastična igra Davide Paskola, momka koji ove sezone nije prebacio sedam poena, u proseku daje tri poena, a koji je briljirao na ovom meču i imao 15 poena, šest skokova i tri asistencije.

Jurili su se ovi rivali sve do samog kraja meča, poen na jednu, pa poen na drugu stranu. I tako u krug. Na pet minuta do kraja Olimpija se odvojila, ali je bilo jasno da se to tu neće završiti.

Tim iz Pireja se vratio, a onda je Olimpija uz nekoliko brzih akcija podigla prednost, došla do 13 poena na dva minuta do kraja i stigla do velike pobede.

Milan Mačvan bio je jedan od najefikasnijih u domaćem timu sa 13 poena i šest skokova, a Miroslav Raduljica dodao je sedam poena i dva skoka.

Jorgos Printezis dao je16 poena za Olimpijakos koji sada ima skor 13-6 i treći je na tabeli.

EVROLIGA, REZULTATI

Utorak:

Uniks - Fenerbahče 81:86

/Parahuski 21 - Datome 18/

Galatasaraj - Makabi Tel Aviv 102:63

/Dibler 21 - Gaudlok 22/

Žalgiris - CSKA 79:74

/Pangos 21 - Ogastin 15/

Panatinaikos - Barselona 71:65

/Burusis 14 - Rajs 12/

Baskonija - Crvena zvezda 69:87

/Larkin 16 - Simonović 23/

Sreda:

Anadolu Efes - Darušafaka 93:81

/Pol 21 - Vonamejker 24/

Bamberg - Real Madrid 89:91

Milano - Olimpijakos 99:83

