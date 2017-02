Izrael bruji: Arsenal za Rajkovića daje 10.000.000 evra

Mladi golman za MOZZART: „Bilo bi sjajno, nadam se da radna dozvola neće da me sputa“

Možda je spletom čudnih okolnosti i zbog finansijske situacije u Crvenoj zvezdi bio prinuđen da pobegne od luksuza najvećih evropskih klubova, ali najveći evropski klubovi ne žele da pobegnu od njega.

Branio je u dresu izraelskog Makabija u Ligi šampiona, ove sezone je bio učesnik Liga Evrope, i samo oplemenio epitete koje je poneo u prtljag za pečalbarski život. Svetski i evropski šampion, jedan od najmlađih kapitena Crvene zvezde u novijoj istoriji, golman sada već ozbiljnim internacionalnim iskustvom. Reklo bi se da reprezentativac Srbije Predrag Rajković ima sve argumente da se otisne u još lepši fudbalski život.

Tu su prepoznali i izraelski novinari, specijalizovani za praćenje Makbija, koji su danas preneli informaciju da bi Predrag Rajković mogao da već u julu da pojača Arsenalove redove. Uz još jedan sočan podatak: da bi Makabi na mladom Srbinu mogao da zaradi osam miliona evra.

„Tačnije, Izraelci pišu da bi Makabi mogao da me pusti za obeštećenje između osam i deset miliona evra. Ako mi verujete tu vest sam pročitao minut pre nego što ste me pozvali. Šta imam da kažem ili dodam: lepo, mnogo je lepo kada pročitate da vas želi tako veliki klub. Voleo bih da se to obistini“, poručio je u razgovoru za MOZZART Sport Predrag Rajković.

Još u periodu kada je zadužio Zvezdinu jedinicu u Beograd je dolazio sportski direktor Mančester Sitija Ćiki Begeristajn. Nije vredelo – radna dozvola je predstavljala nepremostivu prepreku.

„Nadam se da ovog puta radna dozvola neće da me sputa... Ma sve mi to deluje sjajno. Engleska, Arsenal, možda me neko projektuje kao zamenu za Petra Čeha. Ali da se ne bavim time, jer ko zna šta je istina. Istina je samo da bi mi Engleska legla. Eto, sad su tamo i Luka Milivojević i Lazar Marković. Tu je Gruja. Bilo bi idealno“.

Makabi zaslužuje poštovanje, ako ništa drugo zbog platežne moći i činjenice da redovno igra UEFA takmičenja. Ali u slučaju nekada najboljeg mladog golmana Evrope kao da je izraelski velikan poslužio svrsi. Kao da u žutom dresu Predrag Rajković više ne može da odskoči.

„Ovde mi je zaista super. Borim se za titulu, igrao sam redovno u Evropi, klub je stvarno veliki i uređen. Međutim, znam da se priča po Srbiji da ne bi smeo da ostanem dugo u Izraelu, jer bi u tom slučaju mogao da stagniram. Ponavljam, nemam pravo da se žalim, ali ima istine u pređašnjoj konstataciji. Mislim da je jun idealan trenutak da promenim sredinu i da krenem dalje“.

Oprezan je kada priča o daljim koracima u karijeri.

„Neću smeti da srljam. Moram da pažljivo odaberem, ako stigne ponuda na Makabijevu adresu “.

Dok mašta, ili bolje reći pravi planove, o novom klubu Predrag Rajković se bori za još jednu titulu prvaka Izraela. Trenutno je Hapeol Ber Ševa u prednosti.

„Pobedili smo ih u poslednjem prvenstvenom kolu i smanjili razliku na pet bodova. Imamo još dve utakmice sa njima, jer se u Izraelu kao kod nas igra plej-of. Istina, nema deljanja bodova. Videćemo, dobro sada delujemo. O tome kako smo igrali protiv njih dovoljno govori podatak da nisam imao mnogo posla. Ne mogu da vas lažem i kažem kako sam briljirao (smeh prim. aut.).“

Bivši kapiten fudbalskog kluba doneo je sreću košarkašima Crvene zvezde u nedavnom duelu protiv Makabija iz Tel Aviva. Njegova slika sa Dejanom Radonjićem postala je viralni hit.

„Svaka im čast na svemu što rade. Nadam se da TOP osam neće da nam pobegne. Trener Dejan Radonjić je pokazao da je veliki gospodin. Lepo smo se ispričali. Kao što je to bilo lepo veče“.

Dodao je reprezentativni čuvar mreže da mu je leo u Izraelu, da uživa u blagoj klimi i da su mu u poseti nedavno bili roditelji A što se tiče lepše polovine nema šta novo da prijavi javnosti.

„Traži se“, uz osmeh je završio Rajković.

