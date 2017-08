IZRAEL: Vera u domaći teren

I nedostatak klasične petice

OČEKIVANJA

Od 1959. godine Izraelci samo dva puta nisu učestvovali na Evrobasketu (1989. i 1991). Sada nisu igrali kvalifikacije, pošto će Grupa B, u kojoj su, igrati utakmice u Tel Avivu. Grad u kojem nastupa Makabi voli košarku, ali i da ne vole, Izraelci su svih ovih decenija uz Makabi gotovo sve naučili. Koliko se samo velikih košarkaških bitaka vodilo u nekada Nokija, a sada Menora areni. Uvek dupke puna, kada god bi igrao Makabi i uvek dobra atmosfera. Tako će naravno biti i na svim mečevima domaće selekcije.

Izraelci ne mogu da se pohvale nekim dobrim rezultatom u poslednje vreme, najbolji plasman im je bio 2003. kada su zauzeli sedmo mesto, dok su nekoliko puta u poslednjih 20 godina završili na devetoj poziciji. Čak ni generacije predvođene Odedom Katašom, Doronom Šeferom, Gajom Gudesom, Talom Burštajnom nisu uspele da se domognu četvrtfinala.

Sada, za početak, imaju odlične šanse da se plasiraju u osminu finala! Sastav Izraela selektirao je Erez Edelštajn koji je bio na klupi i na prošlom prevenstvu i on odlično poznaje prilike u izraelskoj košarci, pošto je vodio njihove najbolje klubove. Edelštajn može da računa na iskusne igrače, pre svih na čuvenu trojku, Ohajon–Halperin–Elijahu. Jotam Halperin ima 33 godine, a još je 2003. bio deo selekcije koja je završila na sedmoj poziciji. Pored iskusnog Halperina, spolja će još biti Gal Mekel (igrao u Crvenoj zvezdi) i Jogev Ohajon, nekada uzdanica Makabija, a od sledeće sezone Hapoela, gde će se pridružiti Halperinu.

Mogu da igraju čvrstu odbranu, pogotovo su opasni kada pritiskaju protivničke plejmejkere. Obožavaju da trče kontre. Šut je Mekelovo naslabije oružje, a Halperinovo najjače. Ohajon je više prodor igrač, ume da čita situacije na terenu i obožava da igra jaku odbranu. Mekel voli da naskače na kapicu i šutne iz driblinga, dok je u šutu van linije 6,75 gotovo bezopasan (savet za igru „minus koševi”).

Najbolji igrač u ovom sastavu svakako je Omri Kaspi. Već osam godina je član najjače lige na svetu. Biće predvodnik ove reprezentacije i verovatno prvi strelac (plus koševi). Kaspi je trojka, ali može da se spusti na četvorku, prošle sezone nije briljirao u Minesoti, a od sledeće gledaćemo ga u dresu aktuelnog šampiona Golden Stejta. Najbolje partije u NBA ligi Kaspi je pružao u Nju Orlenasu i Sakramentu gde je bez problema imao dvocifren košgeterski učinak.

Na početku priprema nije bio preterano spreman, ali kako je vreme odmicalo ušao je u formu i to se primetilo na mečevima. Očekujemo da će na svakoj utakmici imati 15+ poena. Kaspija će imati ko da „odmori”, pošto je Šon Doson odigrao neke pripremne mečeve fenomenalno. Od 2012. igra u izraelskom šampionatu, tako da se upotpunosti asimilovao. Na pozicijama četiri i pet najviše se očekuje od Liora Elijahua i Riča Hauvela.

Elijahu je u nacionalnoj selekciji od 2007. godine, izuzetno je nezgodan za čuvanje. Prepoznatljiv je po pogačicama i floterima koji gotovo i da ne mogu da se brane. Usavršio je taj šut i to mu je glavno oružje. On nekako neprimetno uvek dođe do svoje norme. Ume da vrati povratnu, ima ga na skoku, ma svuda je gde bi trebalo. Iako je visok 203 centimetra, Amerikanac Hauel biće prva opcija na mestu centra. Manjak visine nadoknađuje masom. Jak je, ima solidan šut sa poludistance i on je faktički zamena za sunarodnika Dorona Fišera koga nema na spisku. Još je na petici i relativno mladi Zalmanson.

Ali kakva bi ovo bila reprezentacija Izraela ako u njoj ne bi bio Gaj Pnini. Maskota Makabija i reprezentacije. Nekako se čini da igra već preko 20 godina, a on je 1984. godište. Namazan do bola, veliki provokator i do pobede mu je stalo više nego do života. Svi znamo da ume da promeni tok meča serijom trojki ili iznuđenom tehničkom od strane svog čuvara (pogađate, čovek je naseo na Pninijevu provokaciju). Sigurno će ga Edelštajn i na prvenstvu koristiti kao džokera.

Izraelci su dobro igrali pripremne mečeve. Mogu da se nadaju plasmanu u drugi krug pošto su bolji od Ukrajine, dok su tu negde s Gruzijom, ali mi zbog domaćeg terena dajemo prednost Izraelu. Nisu oni ni lošiji od Nemaca, naprotiv. Sve u svemu, mi ih vidimo u osmini finala, a pošto onda više neće igrati u Tel Avivu, nego u Istanbulu, trebalo bi svoje učešće tu da završe. Konačan plasman između 13. i 16. mesta.

PREDNOSTI

Ogromna prednost biće im domaći teren u grupnoj fazi. Menora arena će sigurno biti prepuna na njihovim mečevima. Kičma tima im je već dugo na okupu, a imaju nekoliko preiskusnih i namazanih igrača koji znaju kako se igraju velika takmičenja. Odlično se snalaze u napetim situacijama, a tajni adut u odbrani im je presing na tri četvrtine terena. Plus, u pozicionoj odbrani cela petroka može da preuzima bez problema. Edelštajn će insistirati na igri u tranziciji i lakim koševima. Na pripremnim utakmicama su bili baš efikasni, doduše dosta su i primali, tako da liče na igru plus poeni. Kaspi može da im donese razliku na uslovno rečeno „manjim utakmicama”.

MANE

Tanki su pod koševima i baš im nedostaje klasična petica. Zato će imati ogromnih problema protiv Litvanaca (Valančijunas, Motijejunas) i Gruzije (Pačulija). Cela spoljna linija ima potencijal da uđe u zonu sumraka kada je u pitanju šut van linije 6,75. Kada ih neće, oni ne prestaju da šutiraju, protivnik im stane u zonu 2-3 i meč je rešen. Koliko god bili u prednosti kada je domaći teren u pitanju, problem može da nastane kada se rival odlepi na dvocifrenu prednost, pošto tada izraelska publika zna da okrene leđa. Počinju da zvižde svojim ljubimcima, čak i ne ostaju na svojim mestima do kraja utakmice. Ipak, vidimo ih u osmini finala!

