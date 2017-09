Agresija na Branka Lazića... Nije trebalo da igra protiv Rusije!

"Pitam ja - koja je konsekvenca, kada na ovakvom takmičenju igrač bude isključen? Da li je on može da igra narednog dana. Šta štiti regularnost takmičenja", pita Aleksandar Đorđević

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Istanbula)

Imao je brojne zamerke Aleksandar Đorđević na suđenje u meču protiv Letonije i javno je izneo svoje nezadovoljstvo. Ni dan posle utakmice protiv Rusije nezadovoljstvo nije manje.

Selektor reprezentacije Srbije je na konferenciji za medije imao šta da kaže tim povodom.

"Bila je agresija na Branka Lazića, poslednjih 20 sekundi prve utakmice, od strane igrača Letonije. Ja sam tražio isključenje za tog igrača, jer je to bio faul za isključenje. I žalbu smo odmah poslali. Ja sam se bunio i dobio sam kaznu od Fibe. I ako sam, jer sam prekršio pravilnik, nesportsko ponašanje trenera", rekao je Đorđević.

U dahu je dodao:

"Pitam ja - koja je konsekvenca, kada na ovakvom takmičenju igrač bude isključen? Da li je on može da igra narednog dana. Šta štiti regularnost takmičenja? Janis Tima je igrač koji je napravio faul na Lazićem, koji već ima problem i na terapiji je stalno. Nije trebalo da igra protiv Rusije, ali je igrao. Dakle, Tima je Belgiji dao 27 poena. I, šta ćemo sad", pita Đorđević.

A onda je otkrio detalj iz meča protiv Rusije.

"Najvažnije poene na utakmici koje je Rusija dala, Mozgov je sa obe ruke uhvatio Mačvana i nije mu dao da se pomeri. To se vidi i na snimku i to će biti poslato Fibi. A to je bio klasičan primer da je trebalo da bude sankcionisan. Dakle, ako postoji nesportsko ponašanje, granica mora da postoji. Sudije su tri sata ostale i gledale snimak. I to će biti instruktivni snimak kako je napravljena greška u odluci. Ja sam se ljutio na moje momke što su napravili tehničke greške".

Đorđević je tu, za trenutak, zaustao, pa kažiprstom pokazao vaspitno ka kapitenu Mačvanu.

"To je naš stav, pravo da iznesemo stav. Odgovor na žalbu nećemo da dobijemo sad, ali smo morali da reagujemo", zaključio je selektor reprezenatcije Srbije.

