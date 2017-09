Jagodnik - trojka iz kornera, Jutjub sećanja i današnje finale: Srbija igra šah!

O Srbiji, evropskoj košarci, Dončiću razgovarali smo sa nekadašnjim reprezentativcem Slovenije

Sećate li se Gorana Jagodnika? Ako vam je u mislima polufinale Evropskog prvenstva 2009, onda je odgovor potvrdan. I ona trojka iz ćoška. Tako bi dobro sad “legao” Slovencima, posebno jer su deficitarni na centarskim pozicijama.

Orlovima na putu stoje neki novi Zmajevi, osam godina kasnije, u finalu kontinentalnog šampionata (20.30, RTS 1). Slovenija je već uradila što nije nikad, biće težak protivnik našim momcima na čelu sa Aleksandrom Đorđevićem.

To ističe i Jagodnik u razgovoru za naš portal.

"Za istoriju. Ovo je veliki rezultat, niko ga nije očekivao. Već smo obezbedili medalju, iz pozadine. Znali smo da imamo kvalitet, ali je fond igrača mali", rekao je Jagodnik MOZZART Sportu.

U polufinalu tim Igora Kokoškova potpuno je razmontirao Španiju (92:72).

"Cenim da smo pokazali najviše na turniru što pokazuje podatak da smo bez poraza. Igrali smo sve utakmice dobro, dobijali suvereno, čak i protiv Španaca. Nije bilo nervoze. Da bi se dobila Srbija, potrebna je bolja igra od ove protiv Furije".

Srpski trener Kokoškov je jedan od najzaslužnijih za ovakav uspeh slovenačke košarke na Evrobasketu.

"Prilagodio je igru Dragiću. Srbija igra više, tako da kažem, evropsku košarku. Da ne kažem - šah. Kad se igra pet na pet, Srbija je jača".

To znači da će Slovenija pokušati da igra brže?

"Trebalo bi da igramo našu igru, sa dosta kontranapada, sa ritma, sa trčanja, skokova i trojki".

Može li se jedna od dve reprezentacije nazvati favoritom?

"Teško. Igrao sam u Srbiji, znam kolika je to tradicija. Mi igramo finale prvi put u istoriji, a Srbija ga skoro svake godine. Ili svake druge ulazi u finale".

To što je Slovenija u finalu može da u velikoj meri “zahvali” 18-godišnjem Luki Dončiću. Takav talenat se retko rađa.

"Svetsko čudo. Igra kao da ima 30 godina, kao da mu je ovo peto ili šesto veliko takmičenje, a ne prvo. Igra rutinski. Nemam slabe reči za njega. Dugo nije bilo takvog igrača. Tek mu slede najbolje godine. Vanserijski”.

Nema tog zaljubljenika u košarku koji se ne seća 2009. godine i polufinala u Poljskoj gde je Srbija bila bolja od Slovenije posle produžetka, a bila je naša reprezentacija na konopcima. A tek ona trojka Gorana Jagodnika iz kornera, praktično iza linije koša, kada je delovalo da je Slovenija rešila meč.

"Igrali smo tada u grupi na tom takmičenju. I onda polufinale. Kada sam video da nam je sada Srbija u finalu, na Jutjubu sam pogledao snimak te utakmice iz 2009. Na minut i 40 smo imali šest razlike. A onda smo napravili nekoliko gluposti, dali ste nam dve trojke. Da igramo deset puta tu završnicu ne bismo izgubili. Tad jesmo. Nije nam igrao Smodiš, Dragić je bio povređen... Posle smo i za treće mesto izgubili od Grčke posle produžetaka", priseća se stresnog meča rešenog u produžecima u korist naše selekcije (96:92).

Pitali smo ga na kraju da analizira Sloveniju kroz prednosti imane?

“Vidim tri ozbiljna igrača: Dragića, Dončića i Rendolfa. I on je naš. Kad je veliki uspeh svi su naši, a-ha-ha. Tu je i Prepelič, bio je dobar. Videćemo kako će igrači pristupiti meču, biće dosta emocija. Imamo kratku rotaciju, ali ide nam na ruku sistem takmičenja, sa dosta pauza. To nam je pomoglo da dođemo do finala. Ako želimo da pobedimo, moramo da odigramo bolje nego protiv Španije. Neka pobedi bolji, tako je pošteno", zaključio je Goran Jagodnik.

Neka tako i bude.

(FOTO: Star sport, MN Press)