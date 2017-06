Jagoš Vuković uoči Velsa, a posle osvajanja Kupa: Turska ti je to, 90 minuta tenzije

“Nije to normalno”, sa osmehom dodaje srpski reprezentativac iz Konje

Kad kažeš Konja, trofeji nisu prva asocijacija. Štaviše, onaj osvojen ranije ove nedelje u finalu protiv Istanbul Bašakšehira prvi je u 95 godina dugoj klupskoj istoriji. Industrijski bum u Anadoliji – Konja je jedan od gradova koju zbog toga svrstavaju u “Tigrove Anadolije” - pa i politička klima koja promoviše fudbal donela su velika ulaganja. Pre tri godine otvoren je novi stadion sa više od 40.000 mesta, prošle sezone Konja je izborila plasman u Evropu zauzevši treće mesto na tabeli, sada i prvi pehar.

Jagoš Vuković je mogao svemu tome da svedoči, pošto je baš 2014. stigao u Tursku iz Vojvodine.

“Znaš kako, kad sam stigao i vidiš sve te velike igrače koji igraju ovde, ne samo u ovim najvećim klubovima... Vidiš recimo Rajana Babala u Kasimpaši, pa se zapitaš šta će on ovde? Ali evo i kod nas su igrali Aleksander Hleb, pa Teofanis Gekas... Onda te posle ništa ne iznenađuje”, kaže Vuković na početku razgovora za MOZZART Sport.

Postojala je, doduše, bojazan da će poslednji teroristički napadi u Turskoj negde umanjiti interesovanja asova sa zapada...

“Ma nema od toga ništa. Turci realno mogu finansijski da isprate svakoga osim Mesija, Ronalda i njima sličnih. Sve ostale mogu. Za ove tri i po godine ovde, toliko je napredovala liga da je to za svako poštovanje. Kad sam stigao bilo je ograničenje da sme da bude pet stranaca u prvih 11, sad je to otvorenij i vidi se. Ekipe su sve jače, stalno se ide napred, pa oni svake godine izgrade jedan do dva nova stadiona. Videli ste sad ovo finale. Igralo se na stadionu Eskišehira, koji je drugoligaš. A stadion fantazija”, zadovoljan je Vuković.

Ali da se mi vratimo na taj Kup i utakmicu sa Istanbul Bašakšehirom. Da nije baš sve idealno videli se po neredima huligana zbog kojih je utakmica bila na trenutke prekidana, jedan deo tribina ispražnjen...

“E, to ti je Turska. Tenzija 90 minuta. To nije normalno. Sad ti problemi sa navijačima.... Ni ne gledaš, vidiš da se nešto dešava, ali šta ti možeš tu? Uvek je tako, još je ovo finale bilo... Bitno da smo mi to završili kako treba i napravili ogroman, istorijski uspeh. Imamo još utakmicu sa Galatasarajem da završimo prvenstvo, da odradimo to ozbiljno zbog naših navijača”.

Istina, u prvenstvu nije baš teklo sve po planu.

“Umorilo nas je malo i to igranje u Ligi Evrope. Pazi, Konja na trećem mestu prošle sezone? Pa to je bilo nezamislivo. Ali stiglo nas je ove sezone. Konja jednostavno nije navikla na taj tempo igre, na toliko utakmica, ali spasili smo sezonu sa ovim Kupom”.

Sezona međutim još nije gotova. I ne mislimo tu na Galatasaraj. Srbija 11. juna igra sa Velsom. U slučaju povoljnog rezultata sa ishoda utakmice Irske i Austrije, uz pobedu nad Velsom naravno, Orlovi mogu da naprave veliki korak ka odlasku na Mundijal u Rusiji.

“Jeste, samo moramo da budemo mnogo oprezni, jer vidim da sad svi pričaju kako njima ne igra Geret Bejl i kako nam je sad čist put do pobede, a nije tako. Dobra je to grupa igrača, videli smo šta je bilo na Evropskom prvenstvu. Mogu svakog da iznenade. Sigurno nas neće napasti na Marakani, verujem da će nas čekati na kontre i moramo da pazimo šta radimo. Ali ja uvek kažem: ovaj tim Srbije ima takav kvalitet da ako mi odigramo najbolje što umemo ne može tu da bude problema. Ako mi ne odigramo dobro ništa nas neće spasiti”.

Čekajte, Marakana?

“Ja sam Zvezdino dete, tu sam odrastao, kad sam stigao bila je Marakana i za mene će uvek biti Marakana. Dok sam živ”, smeje se Vuković, koji je posle školovanja na Marakani dugo tražio svoj put.

Preko Rada, PSV-a, Rode, Vojvodine i sada Konje konačno je uspeo.

“Bio sam mlad, grešio... Iskreno, menjao bih dosta stvari u životu da mogu da se vratim kroz vreme, ali i ovako je dobor. Posebno mi je drago što je selektor Slavoljub Muslin video kvalitet u meni, da je video da mogu da odgovorim na njegove zahteve. A bez lažne skromnosti mislim da imam još mnogo toga da dam reprezentaciji. Tek mi je 28, ovo su najlepše godine za štopera”, samouveren je Vuković.

Sudeći po onome što je do sada pružao u reprezentaciji ima i zbog čega da bude.

