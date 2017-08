Jan Koler širi defetizam: Ne verujem da ćemo izbaciti Zvezdu

„Ukoliko bismo to uspeli bilo bi od velikog značaja za igrače, ali ne verujem u to“, kaže čuveni golgeter Borusije iz Dortmunda

Spartini legendarni igrači nisu previše optimistični pred revanš meč trećeg kola između češkog velikana i Crvene zvezde. Čuveni Jan Koler je sličnog mišljenja kao i Tomaš Repka, i ne veruje da će sastav Andree Stramačonija uspeti da nadoknadi neprijatan zaostatak iz prve utakmice u Beogradu.

U međuvremenu je stiglo još jedno razočaravajuće izdanje i samo bod osvojen protiv Bohemijansa na otvaranju sezone.

„To je bilo iznenađenje, nisam očekivao da će Sparta ostati bez pobede. Nakon utakmice u Beogradu, mislio sam da će ovaj meč biti bolji, ali opet smo zabrinuti, Bohemijans je zasluženo izjednačio. U timu se vidi neugiranost, igrači se ne poznaju dovoljno i ne znaju šta da igraju. Nije ni čudo, jer su mnogi od njih stigli u poslednjem trenutku. Trener je u potrazi za timom, protiv Bohemijansa su u timu bila četvorica novih igrača“, kaže nekadašnji gologeter Dortmunda.

Biće teško izbaciti sastav Vladana Milojevića, koji je u prvoj utakmici pokazao da je daleko uigraniji od skupocenog sastava iz Praga.

„Ukoliko bismo to uspeli bilo bi od velikog značaja za igrače. Bio bih izuzetno srećan ako bismo prošli Beograđane, ali ne verujem u to. Neki igrači su se podigli u odnosu na meč sa Zvezdom, bilo je nekih pozitivnih znakova. Na primer Ben Haim, to se videlo, ali isto tako i da nije u punoj kondiciji. Plavšić smenjuje dobre i loše trenutke, ali se kod njih vidi da mogu da pomognu Sparti. U ključnim trenucima utakmice protiv Bohemijansa nismo uspeli da stvorimo nijedan opasan napad“, rekao je Koler.

Sparta i Crvena zvezda se sastaju u četvrtak od 19 časova.

