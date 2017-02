Janko na Andima sanja povratak u Top 10

Kada gledam kako sa preko 30 godina igraju Federer, Vavrinka i i Nadal inspirišu me da dam sve od sebe. Pre nisam ni želeo da budem treći ili peti na svetu - kaže Tipsarević koji se trenutno takmiči u Ekvadoru

Leto srpskog tenisa, koje traje već praktično deceniju, polako ulazi u jesen. Ana Ivanović je prva otišla u penziju, Nenad Zimonjić se sprema za istu, Jelena Janković se i dalje bori, ali je trenutno tek 50. na svetu, Novak... za njega svi sve znamo, Troicki se odlično drži za svoj nivo. Ali šta je sa Jankom?

Tipsarević se od prošlog aprila bori sa sobom i tenisom u želji da pre sportske penzije učini još neko veliko delo. Iako mu je već 33, povrede koje su mu bukvalno oduzele dve godine karijere kao da su mu dale motiv za jak povratak. U tom cilju je i preskočio Dejvis kup sudar sa Rusijom i otišao u Južnu Ameriku gde će na velikim nadmorskim visinama potvrditi povratak u Top 100 na tri turnira -Kito (Ekvador), Buenos Ajres (Argentina) i Ro de Žaneiro (Brazil). Sva tri takmičenja su ATP kategorije 250, u prestonici Ekvadora se igra na šljaci, a u Riju i u glavnom gradu Argentine na tvrdoj podlozi.

"Imam 33 godine, ne mogu da igram mnogo turnira kao pre, ali uz malo sreće i zdravlja mislim da je sasvim realno i ostvarivo da se nađem među prvih 30. Sada radim na terenu, na otvorenom više nego ikada ranije. Promenio sam način pripreme, pošto sam skoro potpuno izbacio tegove, te insistiram na brzini i aglinosti. U junu punim 33 godine i telo nije isto kao kada sam imao 25. Ali, kada vidim kako igraju Federer, Vavrinka i Nadal, koji svi imaju preko 30 godina, motivišu me i inspirišu da odigram moj najbolji tenis u poslednjoj četvrtini karijere.", rekao je Tipsarević za tamošnje medije.

Sa godinama dolazi i iskustvo, na koje snažni Beograđanin sada apsolutno može da se osloni.

"Sada mnogo bolje razumem određene stvari, a to sve dolazi sa iskustvom. Imao sam i skoro dve godine pauze, pa sam imao vremena da razmišljam o životu. Shvatio sam da je moje vreme ograničeno. Kada sam uvideo da mogu da odigram još možda dva ili tri Vimbldona, a onda nikada više, bacilo me je u duboko razmišljanje i samim tim sam dobio mnogo više fokusa i odlučnosti Ako gledam unazad, ono što me najviše unespokojava je činjenica da nikada u glavi nisam želeo da budem treći ili peti na svetskoj listi. Kada sam se probio među prvih 10 jednostvno nisam imao ambicije da guram dalje. Više sam gledao kako da ostanem tu gde jesam nego da probam da stignem igrače kao što su David Ferer i Huan Martin Del Potro. I čim sam krenuo da gledam poziciju na listi, ko je ispred, a ko iza mene, da li je tu Conga ili Gaske, krenuo je i moj pad. A onda sam 2013. dobro započeo titulom u Čenaju, da bi onda očajno odigrao Australijan open. Krenulle su povrede i tu godinu sam završio potpuno iscrpljen od gutanja lekova protiv bolova."

Ambicije svakako ne nedostaje Tipsareviću koji je trenutno na samoj granici ulaska među prvih 100, što bi mu otvorilo da igra na grend slemovima i mastersima.

"Da budem iskren, povratak u Top 10 mi je i dalje san. Ali iskreno, trenutno se ne vidim u tom društvu. Pravi cilj mi je da budem među nosiocima za sledeći Australijan open. Ako uspem u tome poguraću se da sa 34 godine ponovo budem među 10 najboljih. Sada mi je cilj da se vratim među prvih 100, pošto sam sada 101. Ali to mi nije neki cilj, već do kraja godine želim da bude u Top 30. Mnogo toga zavisi od mog tela, ali daću sve od sebe!"

Tipsarević je prošao prvo kolu turnira u Kitu, a sledeći protivnik mu je Brazilac Tomaž Beluči, trenutno 100. na ATP listi. To će biti njihov četvrti međusobnio susret, a Brazilac trenutno vodi sa 2:1. Ako ovaj meč budete odabrali za klađenje, gađajte tri seta pošto su upravo tako Janko i Tomaž odigrali sva tri dosadašnja duela.