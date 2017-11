Janković posle Ivanjice: Ono što smo radili prošle sezone nije normalno

„Nadam se da u četvrtak nastavljam niz golova“, kaže Partizanova „desetka“

Konačno pravi Partizan i konačno pravi Marko Janković. Dugo su navijači crno-belih čekali da prvak države zaigra na prepoznatljivom nivou, još duže čekali da u formu uđe crnogorski reprezentativac, a ako je suditi na osnovu učinka u ovoj sedmici - to je to.

Crno-beli su posle plasmana u četvrtfinale Kupa Srbije lako prošli kroz Ivanjicu i pobedom nad Javorom (2:0) potvrdili da u najboljem mogućem raspoloženju čekaju daleko važniji duel sa Jang Bojsom (četvrtak, 21.05).

Junak Parnog valjka u meču 17. kola Superlige bio je Marko Janković, koji je pogodio i pre četiri dana protiv Rada i time ostavio iza sebe mračen period u kome je igrao ispod očekivanja.

„Drago mi je da sam nastavio niz, nadam se da može ovako i u četvrtak“, smeška se „desetka“ crno-belih. „Najvažnije je da dobijamo, manje je bitno a ko je strelac. Odavno nismo mirnije i pametnije odigrali, baš onako kako smo priželjkivali. Teren je bio loš i razlog više za slavlje je što nismo utrošili toliko snage, jer smo došli do dva gola realativno rano“.

Bila je ovo šesta uzastopna pobeda tima Miroslava Đukića u svim takmičenjima, ovoga puta izvojevana bez mučenja na koje su crno-beli u poslednje vreme navikli navijače.

„Nekad ekipa igra bolje, nekad lošije. U suštini je sve isto, oscilacije su normalne. Prošle sezone smo imali 40 utakmica u nizu bez poraza i to je svima bilo normalno, a zapravo to nije normalno. Navikli smo publiku na to, teško je držati taj ritam posebno kad igrate na tri fronta sa tolikim brojem utakmica“, dodao je Marko Janković.

Reprezentativac Crne Gore pozvao je Grobare da u četvrtak pohrle na stadion u Humskoj i budu vetar u leđa srpskom prvaku na utakmici koja može da mu donese plasman u nokaut fazu Lige Evrope.

„Prvo pozivam sve da se u ponedeljak priključe akciji dobrovoljnog davanja krvi (dobrovoljci će na poklon dobiti ulaznicu za severnu tribinu za meč sa Švajcarcima) i pomognu onima kojima je potrebna krv i Institutu za transfuziju krvi Srbije, jer su zalihe neophodne svuda i stalno. Sve druge pozivam da dođu u četvrtak, kupe ulaznice i bodre nas. Imamo nekolko dana da se spremimo, nadamo se krcatom stadionu i podršci, a potom zajedničkom slavlju pobede. Potrebno je da imamo pravi pristup utakmici, a ne vidim razlog da bude drugačije“, rekao je Janković.

Podsetimo, ulaznice za meč petog kola Lige Evrope, Partizan - Jang Bojs koštaju 1.000 dinara za južnu i severnu, 1.500 za bočne delove istoka i zapada, a 2.000 za centralna mesta na tribinama. Lože su 6.000 dinara.

Ulaznice se prodaju svakog dana od deset do 18 časova na blagajnama stadiona u Humskoj, kao i u priodavnici Tiketlajna na Novom Beogradu, od devet do 18.

(FOTO: FK Partizan)