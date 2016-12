Janković: U Zvezdi ću igrati za džeparac

"Ali to se neće desiti u naredne dve godine, koliko još želim da igram u nekoj jačoj ligi", kaže ofanzivni vezista

Veličina slova A A A

Boško Janković ne zatvara vrata svojoj Crvenoj zvezdi, ali ih neće ni otvoriti ove zime, jer još uvek nema nameru da se vraća u srpski fudbal.

Iskusni ofaznivini vezista kaže da mu ne smetaju natpisi o njegovom povratku u Ljutice Bodana, ali napominje da je još uvek izuzetno rano za tako nešto.

"Situacija po tom pitanju je ista kao i na leto. Nisam pričao ni sa kim iz kluba o potencijalnom povratku. Uostalom , to se neće desiti u naredne dve godine, koliko želim da igram u nekoj jačoj ligi. Nije realno da se sad vratim u Zvezdu", rekao je Janković za Alo.

Nekadašnje Zvezdino dete u izjavi za Kurir, kaže da unosnih ponuda i te kako ima, pre svega sa Istoka, dok će kad bude odlučio da se vrati u matični klub finansijski momenat biti potpuno u drugom planu.

"Čekam finansijski jak angažman. Tu se pre svega radi o klubovima iz Kine i Rusije, kao i iz nekih egzotičnih zemalja. Pred svaki prelazni rok me sele u Crvenu zvezdu, to je normalno jer sam Zvezdino dete. Niko od čelnika koji vode klub me nije zvao, a ja nisam čovek koji bi skrivao neke pregovore. Kad budem odlučio da se vratim u Zvezdu, kazaću to mnogo ranije. Svestan sam u kakvoj je finansijskoj situaciji moj klub i kada se budem vraćao, neću igrati za novac. Biće mi potreban samo džeparac, jer ću igrati iz zadovoljstva, za svoju dušu i navijače", poručio je Janković za Kurir.

(FOTO: Star Sport)