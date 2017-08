Janković za MOZZART Sport: Ako trener kaže “guraj se sa peticom”, ja ću da se guram!

"Ne bojim se ničega. Igram na srce", kaže krilni centar Crvene zvezde

Sa Stefanom Jankovićem upoznali smo vas još u aprilu ove godine kroz intervju koji je dao za naš sajt. Četiri meseca kasnije razgovarali smo sa njim u Pioniru kao igračem Crvene zvezde. Stefan priznaje da nije imao ideju prilikom prvog susreta da će biti igrač Zvezde.

Radi se o momku koji je ovog leta pokušao da se nametne NBA timovima što mu je san, ali nije uspeo. Zato je bivši igrač koledža Misuri i Havaji odlučio da se vrati korenima, kako kaže, i dođe u svoj rodni Beograd kog je željan jer je skoro ceo život proveo u Kanadi gde su se njegovi roditelji odselili zbog stanja u zemlji pre 20 godina kada je bio još dete.

Košarka ga je vratila u Srbiju. Stefan objašnjava kako sada došlo do saradnje sa crveno-belima.

"Bio sam na Havajima, otišao do škole, malo trenirao tamo posle Letnje lige i tada me je pozvao agent. Kada sam čuo za Zvezdu to je za mene bio lak izbor. Bio mi je san da se vratim u Srbiju. To se zna. Da li kroz reprezentaciju, ovako ili onako, samo da mogu da se vratim", kaže Janković za naš sajt.

Janković voli da kaže da se vratio kući.

"Želeo sam da dođem kući, da se vratim korenima. To se vrlo brzo završilo kada sam čuo da ima interes".

Pominjalo se da je i Partizan zainteresovan?

"Nisam razgovarao ni sa kim iz Partizana. Nije mene niko direktno kontaktirao. Ne smeta mi to što se priča, stvarno. Ali kada sam čuo da Zvezda želi da me dovede, znao sam da mi je Evropa prva opcija da napredujem. Zvezda, Evroliga...".

Kako ti se sada sve čini?

"Ogromna prilika! Ogroman klub. Baš zadnjih godina šta su uspeli da urade... Bio mi je san da me zove ekipa iz Evrolige, ekipa iz Srbije. Bio je lak izbor da dođem da igram za navijače".

Stefan je prisustvovao jednom od večitih derbija prošle sezone, doživeo je atmosferu u Pioniru.

"Bio sam na večitom derbiju, ali nisam nikada bio na utakmici Evrolige. To gori! Gledao sam malo na Jutjubu, ali to ne može da se poredi na telefonu i uživo".

Kako ti se čini nova ekipa, novi trener? Jesi novajlija, ali je svima sve novo.

"Tek sam došao. Ne znam mnogo ljudi ovde, znam par saigrača. Igrao sam protiv Dange kada sam bio u dresu Kanade u Rigi na Svetskom prvenstvu. Mislim da smo tada igrali kao juniori. Znam Radičevića, zajedno smo malo trenirali. Svi znaju da sam sa Jovanovićem veoma dobar, zajedno bio u Americi, zajedno smo i došli sada".

Da li ti je lakše kada je on tu sa tobom u ekipi?

"Pa jeste, kako da nije, 100%. Imam nekog kada mi je nešto teško u Beogradu. Dolazio sam malo u Srbiju pre ovoga. Sada sam došao da igram košarku, da budem u sali, kod kuće i to je to. Pored toga važno mi je da imam gde dobro da ´klopam´ a-ha-ha".

Nije mala stvar doći u Zvezdu, pritisak je veliki. U kojoj meri si spreman za sve izazove?

"Spreman sam, naravno. Znam koje snove imam, velike. Znam kakav sam igrač. I dalje ganjam NBA, još sam mlad. Ako hoćeš da budeš dobar igrač na tom nivou i u Evroligi ne smeš da se bojiš pritiska. Igram na emociju. Kada dođe utakmica Evrolige, ABA lige, bilo čega, pa kad obučem dres Zvezde, uh, to je to. Svaka utakmica je za mene kao borba. Tako ću da gledam. Tako mi je najlakše".

Šta navijači mogu da očekuju od tebe na parketu?

"Ne bojim se ničega. Igram na srce. Četvorka sam, imam dobar šut, ulazim, skačem. Igram odbranu. Mogu da čuvam trojku, četvorku i peticu. Da se guram. Ne plašim se. Ako kaže trener ´guraj se sa peticom´, ja ću da se guram. Neću sada da se sklanjam. Volim skok u napadu".

Šta bi voleo da popraviš, unaprediš u igri?

"Malo na odbrani, malo na faulovima, i u napadu da budem bolji kroz kontakt. Iskreno, ima stvari koje želim da popravim i mislim da je Zvezda pravo mesto sa mladim trenerom gde mogu da napredujem. Najbolja opcija. Da rade sa mnom".

Za kraj, ističe da voli da trenira. I to baš.

"Nisam lenj. Volim da treniram, ako mogu da uđem u Pionir ili bilo gde - ja ću da uđem. Pričao sam ti onda da želim u Srbiju, dobio sam sada priliku i to na najvećem klupskom nivou!", zaključio je Janković.

(FOTO: KK Crvena zvezda, MOZZART Sport)