Jasikevičijus delio životne lekcije na konferenciji za medije (VIDEO)

Avgusto Lima, košarkaš Žalgirisa, napustio je ekipu koja se takmiči u polufinalu litvanske lige kako bi prisustvovao rođenju sina.

Žalgiris je dobio meč protiv Neptunasa, a Jasikevičijus je dobio pitanje da li je normalno da igrač napusti tim u ovako važnom periodu sezone.

Usledio je ozbiljan odgovor.

"Šta mislim o tome? Pustio sam ga da ide. Imate li vi dece? Kada budeš imao decu, dečače, onda ćeš razumeti. To je vrhunac koji možeš da doživiš kao čovek. Da li misliš da je košarka najvažnija stvar u životu?".

- "Ne, ali polufinale je veoma važno", odgovorio je novinar.

- "Polufinale? Kome je važno?", pitao je Šarunas.

- "Timu".

- "Kom timu?"

- "Žalgirisu"

- "Jesi li video broj navijača na utakmici? Važno? Kada budeš video svoje prvo dete shvatićeš koja je najvažnija stvar na svetu. Tada dođi i porazgovaraj sa mnom. Ništa na svetu nije veličanstvenije od rođenja deteta. Veruj mi. Ne titule, ništa slično tome. Avgusto Lima je sada u emocionalnom raju. Veoma sam srećan zbog njega", poentirao je Jasikevičijus.

Class is not water.

