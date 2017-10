Jasikevičijus o Zvezdi: Promenili su dosta igrača, ali...

"Tri ili četiri minuta u igri i ulazi drugi igrač. Imaju visok ritam i sa tim moramo da se izborimo", kaže trener Žalgirisa

Prvi izazov Žalgirisa ove sezone u Evroligi nosi ime Crvena zvezda. Dva tima koja su u sličnom rangu evropske košarke, koja će ove sezone imati sličnu konfiguraciju tima, boriće se u prvom kolu Evrolige u sezoni 2017/2018. Meč je na programu u petak od 19 časova.

Pred ovaj duel govorio je i trener Žalgirisa Šarunas Jasikevičijus. On najpre ima problema sa Di Bostom koji je povredio stopalo.

"Nije trenirao. Videćemo da li će se nešto popraviti u toku dana, ali nisam preveliki optimista. Videćemo da li će trenirati danas ili sutra. On želi da igra, ali izgleda mi da to nije realno", rekao je Jasikevičijus.

Ako on ne bude igrao, verovatno će veću ulogu imati mladi Paulius Valinskas.

"Verovatno. Pokušaću da koristim što veću rotaciju. Želim da igram sa 10 ili 11 igrača. Želite da održite ritam tokom utakmice".

A onda je prokomentarisao protivnika, Crvenu zvezdu.

"Protivnik nam je poznat, promenio je dosta igrača, ali ideja i stil su isti. Veoma agresivna odbrana, dobra fizička sprema. Uvek je važno kada igrate protiv Zvezde da izdržite fizički kontakt. Agresivni su u šutu iz daleka. Tu su Feldin i Ročesti kao i set odbrambenih igrača poput Dangubića, Lazića i Dobrića. Važno je da i mi igramo jaku odbranu".

Još malo o Zvezdinom stilu igre.

"Slična je našoj. Oni su kao mi - imaju uspone i padove. Imaju dobar fizički potencijal i agresivnu odbranu, veliku rotaciju, koriste 11, 12 igrača. Tri ili četiri minuta u igri i ulazi drugi igrač. Imaju visok ritam i sa tim moramo da se izborimo", rekao je Jasikevičijus.