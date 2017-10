Jasikevičijus: Tražio sam da dobiju s jedim poenom razlike - dobili su sa dva! Prošlo mi je 2.000 stvari kroz glavu

"Prebacili su moj zahtev", rekao je trener Žalgirisa

Bio je to jako tesan meč između Žalgirisa i Crvene zvezde koji je rešen šutem Tejlora Ročestija u poslednjem napadu na meču. Na kraju, Zelena šuma je slavila s 78:76.

Šteta, šteta, Ročesti promašio pobedu u Kaunasu!

Posle meča trener Šarunas Jasikevičijus imao je zanimljiv pogled na meč.

"Tražio sam od mojih da dobiju s jedim poenom razlike - dobili su sa dva! To je neverovatno. Izgledalo je da smo kontrolisali utakmicu, ali smo imali mnogo grešaka. Ok, mlad smo tim, morate i to da razumete. Možda tražim previše od njih, ali cenim da su sposobni sve da ispune. Bil je to neverovatna atmosfera. Nažalost, kao trener ne možete da uživate u tome jer mi je 2.000 stvari prolazilo kroz glavu. Voleo bih da sam više uživao jer je bilo ludo", rekao je Jasikevičijus posle meča.

Zadovoljan je bio i Paulius Jankunas.

"Nismo odigrali našu najbolju košarku, ali smo pobedili. Uvek je važno otvoriti Evroligu pobedom", rekao je iskusni košarkaš Žalgirisa.