Javio se Beker: Nole - taj će brzo da se vrati na vrh! I Federera će da prestigne! Nadal - favorit na Rolan Garosu

Legendarni Nemac kaže da nije zabrinut zbog malo lošijih igrača i rezultata srpskog asa, ujedno hvali finaliste iz Melburna

Pad sa prvog mesta, poraz na Završnom mastersu prošle sezone i rana eliminacija sa Australijan opena početkom ove. To su fakti.

Nasuprot njima stoji Novak Đoković, koji nas je toliko puta u bogatoj karijeri opomenuo koliko je opasan kad ga mnogi otpiši da bi trebalo ozbiljno svhvatiti reči Borisa Bekera, jer mu predviđa povatak na svetski vrh.

Uostalom, Nole je već tu. Jedino je potrebno da u sezoni započetoj ne baš sjajnim rezultatima stigne prednost Endija Marija i opet zaposedne čelnu poziciju na ATP listi. Verovatno ne pre leta, ali u drugom delu 2017. je šansa.

„Dugo je dominirao. Čak i onda kad je igrao loše. Ne zaboravite da Novak poseduje karakter da opet bude broj jedan. Sve je u njegovim rukama. Što se mene tiče, za sve se i dalje Đoković pita. Dovoljno je samo da udari dlanom o dlan i eto ga na prvom mestu“, rekao je Boris Beker u intervjuu za francuski magazin Evropa1.

Legendarni nemački as istakao je da ne bi bilo preporučljivo da sa distance, kad već nije više uključen u rad sa srpskim asom, govori o problemima s kojima se ovaj suočavao u poslednjih nekoliko meseci.

„Mislim da ne postoji dublje objašnjenje poraza od Denisa Istomina na Australijan openu. Jednostavno, ukoliko niste 100 odsto posvećeni onda su problemi vidljiviji. To se desilo Novaku. Isto kao i Endiju Mariju. Svi smo bili iznenađeni što su brzo poispadali u Melburnu, ali nisam zabrinut. Gledao sam većinu Đokovićevih mečeva od početka sezone, uključujući i one u Dohi, međutim, nisam više s njim svaki dan. Ne znam tačno koliko se napinje na treninzima, koliko je posvećen tenisu. Ne bi bilo prikladno ako bih ja sa ove pozicije govorio o tome“.

Ispratio je Boris Beker pažljivo finale Australijan opena, epski obračun Rodžera Federera i Rafaela Nadala.

„Pre turnira svi su se pitali dokle njih dvojica mogu da stignu. Sad znamo da se obojica i dalje raduju igri i da još imaju dosta stvari koje mogu da nam ponude. Takvu poruku sun nam poslali. Federer je jedinstveni sportista. Grend slem turniri su velika takmičenja, a on je ovaj poslednji osvojio tako elegantno, da se činilo kao da to radi lako“.

Švajcarac je u Melburnu osvojio rekordnu 18. grend slem titulu, Novak Đoković ima 12, ali je i šest godina mlađi, tako da...

„Svi se i dalje pitaju da li će Novak uspeti da ga stigne. Po mom mišljenju, sve je u njegovim rukama.“

A što se tiče Nadala?

„Na osnovu ovoga što je prikazao u Australiji, biće favorit na Rolan Garosu. Opet, to je poslednji grend slem koji je Novak osvojio, Srbin ćer dati sve od sebe da odbrani pehar“, dodao je Boris Beker.

(FOTO: Action images)