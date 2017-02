Javio se Filip, odgovorio upravi Bajerna: Ne mogu više da igram vrhunski fudbal

„Bolje da napravim korak nazad“, rekao je kapiten nemačkog prvala

Objavio je da završava karijeru. To se i moglo očekivati. Ono čime je iznenadio kompletnu javnost je odluka da se od leta ne posveti funkcionerskoj ulozi, iako mu je klub blagonaklono nudio funkciju sportskog direktora.

Zato je obaveštenje Filipa Lama da prestaje sa igranjem profesionalnog fudbala uzdrmalo sportsku javnost u Nemačkoj. Posebno čelnike Bajerna, koji su svom kapitenu javno zamerili što je izašao u medije pre nego ih o tome obavestio.

A čuveni desni bek - jedan od najboljih koje je planeta imala u poslednje dve decenije - osetio je potrebu da još jednom, ovoga puta malo podbrobnije, objasni razloge prevremenog povlačenja sa terena.

„Baš kao kad sam se povlačio iz reprezentacije, pratio sam i sad šta mi govori moje šesto čulo. Kao kapiten ovakvog kluba, važno je da uvek pružam vrhunske partije, a shvatio sam da to neću moći naredne sezone“, iskreno deluje Filip Lam.

Mogućnost da radi na Alijanc areni ne odbacuje. Samo, ne želi da u taj posao uđe direktno iz kopački.

„Od 11. godine sam u Bajernu. Izuzimajuću dve sezone ne pozajmici u Štutgartu, celu karijeru sam proveo u Minhenu. Jasno mi je da ću i u budućnosti, jednog dana, raditi za Bajern ili u Bajernu. A kao što svi vrlo dobro znate, osoba sam koja voli da se pripremi za naredni izazov. Zato, bolje da napravim korak unazad, da dobro osmotrim situaciju u fudbalu i da procenim kako najbolje mogu da iskoristim svoje sposobnosti i iskustvo“.

Lam je u novembru napunio 33 godine i bez obzira što je nedavno Karlo Ančeloti rekao kako „može da igra do 40“, jasno je da više ne želi da izlaže sebe naporima profesionalnog sporta. Ali ni da tek tako uđe u arenu potpuno drugačiju od one igračke.

„Ovakve odluke uvek sam donosio tako što bih dobro promislio o svemu. U ovom trenutku moja pažnja je posvećena utakicama koje nas čekaju do kraja sezone. Njima ću prići još obazrivije, jer znam da su mi poslednje u karijeri. U četvrtfinalu smo Kupa Nemačke, želimo da osvojimo petu uzastopnu Salataru a sledeće sedmice nas čeka okršaj sa Arsenalom u osmini finala Lige šampiona. Pred nama su veliki izazovi“, dodao je Filip Lam.

(FOTO: Action images)