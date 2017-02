Javio se Mančini: Ne verujem da su igrači „bušili“ Ranijerija, Englezi pokupili loše navike od Italijana

„Nije tačno da dolazim u Lester“, kaže iskusni trener

Otišao je Klaudio Ranijeri i čim je ta vest potvrđena ko prvi kandidat za upražnjeno mesto na klupi Lestera pojavio se Roberto Mančini. Na tvrdnje engleskih medija da je povratak u Premijer ligu već viđen, iskusni stručnjak, svojevremeno šampion sa Mančester Sitijem, kategorički tvrdi da ne dolazi na King Pauer stadion.

„Nisam pričao ni sa kim iz Lestera. Informacija da preuzimam taj klub, jednostavno, nije tačna“, uverava Mančini.

Prokomentarisao je dešavanja u još uvek aktuelnom prvaku Engleske.

„ Lestera ima problema. To se vidi, ali ono što je Ranijeri uradio prethodne sezone bilo je nestvarno. Siguran sam da bi ih odveo do sigurne luke do kraja prvenstva. Bojim se da su engleski klubovi pokupili neke loše navike od italijanskih“, rekao je Mančini misleći verovatno na učestale smene njegovih kolega u Seriji A.

U ostrvskoj štampi pojavili su se i navodi da su pojedini igrači Lestera, poptu kapitena Vesa Morgana, napadača Džejmija Vardija, čak i golmana Kaspera Šmajhela „izbušili“ Ranijerija i dan pre gostovanja Sevilji u Ligi šampiona tražili od uprave da ga smeni.

„Prethodna sezona bila je čarobna. Ove, Lesteru, prosto ne ide. Između ostalog i zbog toga što su izgubili ključnog igrača Engola Kantea. Ne verujem da su igrači radili protiv trenera, jer nikad u karijeri nisam video tako nešto“, dodao je Roberto Mančini, a osim njega kao kandidat za trenera Lestera pominjao se i Frank de Bur, mada je i ta priča na klimavim nogama.

