Jedan kandidat otpao, možda i drugi, rastu šanse za Ivicu Jovanovića

Srbin sve bliže klupi crveno-belih

Olimpijakos je odbranio titulu i sada je vreme za veliku rekonstrukciju. Bitno mesto u tom projektu bi mogao da ima i jedan Srbin - Ivica Jovanović! Čovek koji trenirajući APOEL ispisao najslavnije stranice u istoriji ovog kiparskog kluba je sve ozbiljniji kandidat za klupu grčkog velikana.

Olimpijakos uprkos odbranjenom tronu u Grčkoj ne može da bude zadovoljan sezonom. Za manje od 12 meseci su promenili čak petoricu trenera. U kvalifikacijama za Ligu šampiona su doživeli fijasko protiv Hapoel Ber Ševe, u Ligi Evrope su eliminisani od Bešiktaša, u Kupu Grčke su ispali u polufinalu, a u prvenstvu su doživeli nekoliko poraza u derbijima...

Zato je gazda Marinakis rešio da menja stvari na kraju sezone, očekuje se dolazak novog sportskog direktora (pominje se i Darko Kovačević) i novog trenera. Privremeni starteg Takis Lemonis neće ostati na kormilu crveno-belih iz Pireja.

Podugačka je lista kandidata za klupu Olimpijakosa, ali neke stvari se već kristališu. Prva želja je bio francuski stručnjak Remi Gard koji je bez posla otkako je dobio otkaz u Aston Vili, ali on je odbio poziv iz Grčke i ta mogućnost je otpala. Druga opcija je njegov zemljak Kristof Gatje iz Sent Etjena, trenutno trener sa najdužim stažom u jednom klubu u Francuskoj. On je već najavio da posle osam godina napušta Sent Etjen na kraju sezone, ali i da mu je potreban odmor jer je fizički i mentalno iscrpljen.

Posle dvojice Francuza, treći na listi kandidata je naš Ivan Jovanović koji je bez posla otkako se zimus rastao sa Al Nasrom, a u Grčkoj uživa veliki ugleda zbog onoga što je APOEL uradio pod njegovom komandom. Ima i iskustvo rada u Grčkoj pošto je trenitao Niki Volu, Iraklis (u dva mandata) i Panahiki, poznaje mentalitet, nema jezičku barijeru... Još u martu je bio kandidat za klupu Olimpijakosa kada je smenjen Paulo Bento. Sada su mu šanse još veće.

U krugu kandidata je još i rumunski strateg Marijuš Šumudika iz Astre Đurđu, a ne treba isključiti opciju da Olimpijakos potraži trenera na španskom ili portugalskom tržištu odakle je tradicionalno dovodio trenere prethodnih godina...

(FOTO: Action images)