Jedan veliki favorit uspeo, preostala dva nisu (VIDEO)

Jedan veliki favorit je uspeo, preostala dva nisu. U sklopu premijernog kola grčke Superlige AEK je uspeo da baci Panetolikos na kolena, u meču koji je odigran bez prisustva navijača, dok su PAOK i Panatinaikos startovali remijem.

Iskusni Portugalac u dresu AEK-a Ugo Almeida prešao je put od heroja do potencijalnog tragičara, ali je imao pomoć sa druge strane. Nekadašnji napadač Porta, Verdera i Bešiktaša realizovao je najstrožu kaznu u 14. minutu, a već u 28. morao je van terena zbog isključenja. Atinjani su izdržali do pauze, a potom je vezista gostiju Markos Paulo zaradio drugu javnu opomenu, pa se do kraja igralo sa izjednačenim snagama. Johanson je 17 minuta pre kraja otklonio sve dileme.

PAOK nije iskoristio veliku terensku inicijativu i nadmoć, naročito u prvom poluvremenu kada Levadijakos praktično nije prešao centar. Na kraju, najnepopularniji rezultat.

U poslednjem meču večeri Panatinaikos može da bude zadovoljan bodom, jer je Platanjas imao zrelije i konkretnije prilike. Zeleni su poveli u 73. golom Čaveza, a domaćin je poravnao sedam minuta kasnije.

GRČKA 1 - 1. KOLO

Subota

Ksanti - Lamija 0:0

Asteras - PAS Janjina 1:2 (0:2)

Olimpijakos - AEL Larisa 4:1 (1:0)

Nedelja

AEK - Panetolikos 2:0 (1:0)

/Almeida 14pen, Johanson 73/

Kerkira - Panionios 0:1 (0:0)

/Durmišaj 53/

Levadijakos - PAOK 0:0

Platanjas - Panatinaikos 1:1 (0:0)

/Korovesis 79 - Čavez 72/

Ponedeljak

20.30: (1,85) Atromitos (3,30) Smirnis (4,20)

