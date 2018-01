Jedini klub od koga je Bufon digao ruke!

Tavano i Markioni predvodnici Kararezea, tima zbog čijeg imena legendarnom golmanu Italije i Juventusa zaigra srce

Nije Đanluiđi Bufon čovek koji lako odustaje. Reklo bi se da za njega nemoguće nije činjenično stanje, već samo mišljenje. Pokazao je to sa bezbroj veličanstvenih intervencija na golu, ali i, sećamo se, onda kada je Juventus izbačen u Seriju B usled Kalčopolija, kada nije krenuo stopama Zlatana Ibrahimovića, Đanluke Zambrote, Emersona, Patrika Vijere, Fabija Kanavara, Adrijana Mutua, Lilijana Tirama... Ostao je veran Staroj Dami. Nije, dakle, popularni Điđi čovek koji diže ruke tek tako od stvari koje ga ispunjavaju...

Ipak, od prve sportske ljubavi - jeste. Nevoljno, ali jeste. Bufon je rođen i odrastao u Karari, mestašcu u Toskani, i otkad prati fudbal navijač je lokalnog Kararezea.

"Kao klinac, žarko sam želeo da postanem deo navijačke grupe Commando Ultra Indian Trips. To je bila moja druga familija. Druga koža. Kasnije, kada sam napunio 19, 20 godina i branio u Seriji A, trudio sam se koliko sam mogao da ispratim utakmice mog Kararezea. Danas nisam toliko fanatičan, ali srce uvek zaigra na pomen Đaloazura", govorio je Điđi pre dve godine.

Nešto ranije, jula 2010. godine, Bufon je postao deoničar Kararezea, tada četvrtoligaša, pošto je rešio da se kupovinom 50 odsto akcija kluba pridruži nekadašnjem saigraču iz reprezentacije Italije Kristijanu Lukareliju i bivšem vlasniku Pize Mauriciju Mijanu, i tako pomogne voljenom timu. Godinu kasnije kupio je još 20 odsto akcija, klub se vratio u Seriju C, a leta 2012. Đaloazuri su bili samo njegovi.

"Pobednici nađu način, a gubitnici izgovore. Ne želim da slušam izgovore. Ne koristite ih kao što to rade neki drugi, već gledajte sebe, zavrnite rukave, i radite. Za naporan rad ćete uvek biti nagrađeni. To je velika životna istina, a ako kukate i ne radite, propašćete", pričao je Đanluiđi igračima Kararezea 2013. godine, kada nisu uspeli da se domognu Serije B.

Posle pet godina kao deoničar, a potom i vlasnik kluba, legendarni čuvar mreže Juventusa i selekcije Italije razočarano je odlučio da se povuče, jer je "osećao da bije bitku koja je izgubljena". Nije naišao na podršku grada, dok su svi projekti na kojima je radio kako bi Đaloazruma obezbedio sigurnu budućnost pali u vodu. Nepunu godinu kasnije, marta 2016. posle 108 godina postojanja, Karareze je bankrotirao. Ipak, gradonačelnik Karare Anđelo Zubani okupio je lokalne sponzore i oformio novi tim pod imenom Karareze Kalčo 1908, koji ove sezone hita ka plej-ofu za promociju u viši rang potpomognut iskusnim ofanzivcima Frančeskom Tavanom i Markom Markionijem.

Baš taj, novi, tim večeras u okviru 22. kola Serije C dočekuje Viterbeze, u jednom od derbija runde. Karareze je zatresao mrežu na deset vezanih domaćinstava, a na sedam od prethodnih osam mečeva pred svojim navijačima igrao je 3+. Prvi ovosezonski dvoboj pripao je Viterbezeu 4:3, a i prethodna dva okršaja ovih rivala okončana su golom na obe strane. Interesantno je da oba tima ove sezone nisu odigrala utakmicu bez golova, dok je Karareze tim na čijim susretima u proseku pada najviše pogodaka, čak 3,40.

(FOTO: Action Images)