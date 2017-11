Hanover bliži trijumfu, Štutgart očajan u gostima

Duel dva povratnika na otvaranju 13. kola Bundselige (20.30).

Hanover i Štutgart igraju veoma dobro u ovoj sezoni i nalaze se na sredini tabele. Prošle sezone je Štutgart bio bolji u Cvajti, no u prvoligaškom karavanu je to Hanover, koji je prošle sezone oba puta slavio protiv Štutgarta. Obe ekipe su veoma dobre kod kuće (popularne "domaćice"), a zajedničko im je i to što su ove sezone slavile protiv Borusije iz Dortmunda.

Hanover nema konstantnost, malo remizira, malo gubi, malo dobija, dok gost stoji lošije na tabeli, ali je trenutno u boljoj formi s obzirom na to da je na prethodna četiri okršaja ostvario tri pobede i prošao dalje u kupu, te u prošlom kolu uzeo meru Dortmundu. Istina, Milioneri su u krizi, ali ovaj trijumf može da bude i te kakav podstrek za Štutgart.

Trenutna forma je na strani Štutgarta, ali Švabe imaju problema sa povredama, te kada se pogleda njihov učinak u gostima, jasno je da je Hanover bliži trijumfu ili kako hoćete - ne verujemo da će da izgubi.

Ako imate dilemu oko prognoze pobednika, možda bi kao ideja mogli da posluže golovi. Hanover je u seriji od šest mečeva na kojima je igrao 3+, Štutgart vezao tri meča sa ovim tipom, a realne su opcije i GG, GG3+, 2-4...

Evo i nekoliko zanimljivosti za ova dva tima:

- Štutgart je vezao šest poraza u gostima u Bundesligi

- Hanover je trijumfovao nad Štutgartom na tri poslednja okršaja u svim takmičenjima

- Hanover je neporažen na 19 od poslednjih 20 takmičarskih mečeva kod kuće

- Hanover je sačuvao svoju mrežu na devet od 11 minulih duela na svom stadionu u svim takmičenjima

- Tip GG prolazio je na četiri od pet poslednjih takmičarskih susreta Hanovera i Štutgarta

NEMAČKA 1 - 13. KOLO

Petak

20.30: (2,40) Hanover (3,35) Štutgart (2,95)

Subota

15.30: (1,80) Dortmund (3,70) Šalke (4,40)

15.30: (2,70) Ajntraht Frankfurt (3,30) Leverkuzen (2,60)

15.30: (2,50) Augzburg (3,25) Volfzburg (2,90)

15.30: (1,55) RB Lajpcig (4,20) Verder (6,00)

15.30: (2,80) Frajburg (3,20) Majnc (2,60)

18.30: (5,30) Menhengladbah (4,20) Bajern (1,60)

Nedelja

15.30: (2,90) Hamburg (3,35) Hofenhajm (2,45)

18.00: (2,40) Keln (3,10) Herta (3,20)

