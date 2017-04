Jednostavno - Klop: Tačno mi je došlo da se ispovraćam!

Gol Džošue Kinga ozbiljno uznemirio nemačkog stručnjaka

Baš je luda glava taj Jirgen Klop!

Navikao nas je harizmatični Nemac na razne šaljive izjave, energične proslave golova, ali i snažne izlive besa, zbog kojih drhti cela klupa Liverpula. Ali posle još jedne utakmice gde su olako ispuštena tri boda, Klop nije bio nimalo zadovoljan. Naprotiv, bez dlake na jeziku rekao je kako se osećao kada je Džošua King postigao izjednačujući gol za Bornmut u 87. minutu.

"Tačno mi je došlo da se ispovraćam! A to nije nimalo prijatan osećaj", kaže Klop i nastavlja:

"Ali moram da prihvatim situaciju kakva jeste. Ja sam odgovoran za sve ovo i moram da nađem rešenje da se iz ove situacije izvučemo".

Mada bi krivica lako mogla da padne na leđa Ragnara Klavana, koji je dozvolio Kingu da se nađe u izglednoj poziciji za šut, Klop samo gleda sebe i kako bi on mogao da ispravi stvari.

"Ja to gledam ovako. Kada moj sin ne uradi nešto kako treba, verovatno i ja snosim deo krivice. To znači da moram da mu stvari objasnim bolje. Takva situacija nije ništa drugačija od onog što se desilo na terenu".

Ali nije Klop tako ostalima skinuo deo krivice koji imaju...

"Svakako ću im reći da moraju da poprave određene segmente, ali ništa više osim toga nema da se kaže. Već sam govorio o tome - sve što se desi loše je moja krivica, a dobre stvari su zasluge igrača. Mislim da je to sasvim fer, jer ja imam godine koje mi dozvoljavaju da izdržim kritike".

Svestan je Klop da bi tri boda mnogo značila ekipi u ovom trenutku, ali da razočaranje zbog ishoda mora da se zaboravi koliko danas.

"Već smo gubili utakmice na ovakav način tokom sezone, sada nismo i možda je to nešto pozitivno u ovoj priči".

Liverpul sada ima pet bodova zaostatka u odnosu na drugoplasirani Totenhem, odnosno 12 manje prema Čelsiju, a tek dva više od Mančester Sitija.

(FOTO: Action Images)