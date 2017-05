Jelena, Suzana, Jovana, Majo - hvala vam!

Čuveni kvartet najavio završetak reprezentativne karijere

Zoran Terzić, selektor odbojkašica Srbije objavio je spisak za kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2018. godine gde se nisu našle Maja Ognjenović, Jovana Brakočević, Suzana Ćebić i Jelena Nikolić, koje su bile stub nacionalnog tima.

Iako je selektor ostavio mogućnost da to nije kraj njihovih reprezentativnih karijera, izjave koje su dale Sportskom žurnalu govore da je to - to.

Jelena Nikolić je to najavila i pre Olimpijskih igara prošlog leta.

"Bilo je razmišljanja da završim i 2011, posle Evropskog prvenstva u Beogradu, ali sam, da kažem na sreću, ostala. Sada, kada su se Igre završile, mislim da moje mesto više nije tu, da treba da dođu neke nove igračice, koje će krenuti ka Tokiju", izjavila je za Sportski žurnal Jelena Nikolić.

I Jovana Brkočević je posle nebrojeno mnogo uspešnih nastupa odlučila da stavi tačku.

"Moj sin Viktor je glavni razlog zbog kojeg sam prelomila da sam završila sa reprezentacijom. Kao majci mi je previše teško da ga ostavim na nekoliko nedelja, ili čak meseci. Ima devojaka koje su spremne da zauzmu moje mesto. Uostalom osvojila sam medalje sa svih velikih takmičenja i ponosna sam na to, pogotovo na evropsko zlato u Beogradu i olimpijsko srebro u Riju", rekla je Jovana Brakočević.

Suzana Ćebić oprašta se posle 218 odigranih zvaničnih utakmica u dresu reprezentacije.

"Ponosna sam na svaku odigranu utakmicu, bilo je slavlja, bilo je i tuge, ali sam shvatila koliko je velika stvar nositi dres reprezentacije, sa takvim igračicama i u jednoj tako uspešnoj generaciji. Ostavljamo iza nas, možda i još bolju, okićenu olimpijskim srebrom i ne treba brinuti za budućnost srpske ženske odbojke", naglasila je Suzana.

Jedinu trunku nade da možda ipak nije kraj imala je Maja Ognjenović.

"Pričali smo posle Rija i rekla sam, ako ne budem na spisku, znači da nisam u reprezentaciji. To je to... Selektoru i ostalima je velika želja da osvojimo svetsku titulu naredne godine u Japanu, ali mislim da je baš daleko pričati na tu temu. Ja mogu poput njega da kažem 'nikad ne reci nikad'", poručila je Maja Ognjenović, ostavivši zrno nade da će opet obući dres Srbije.

Devojke, hvala vam za sve!