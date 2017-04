Jer svinjske glave više nisu novost - mrtvim pacovima na protivnika? (FOTO i VIDEO)

Navijači Barselone su šokirali svet kada su nekadašnjeg miljenika Luisa Figa, već tada Realovog igrača, gađali svinjskom glavom. Međutim, Danci su otišli korak dalje, pa smo na utakmici Brondbija i Kopenhagena videli jednu navijački novotariju. Koju baš i ne možemo da objasnimo.

Navijači Brondbija su, naime, mrtvim pacovima gađali goste?! Da, da, dobro ste pročitali, izbrojali smo tri pacova, mada ne isključujemo mogućnost da ih je bilo više.

Zašto baš pacovi? To i nas zanima. Pa ako znate nešto o tome javite nam. Možda ćemo morati da pitamo Andriju Pavlovića ili Uroša Matića, koji su bili na terenu.

Today's derby between Brøndby & F.C. Copenhagen saw fans throw dead rats at the Copenhagen players... pic.twitter.com/eSqvDDUPj6