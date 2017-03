Jeste li čuli za eksperiment doktora Lajbenata?

Rezultati su neverovatni! Njegov recept stvarno ima pobedničko dejstvo na ekipu

Postoji ta, često pominjana storija o tome kako se stvara uspešan sportski kolektiv. Upućeni kažu da ništa ne može preko noći. Da su potrebne godine predanog i stručnog rada, pametnog ulaganja i stvaranja za probijanje barijera i dolazak na vrh piramide. Oni što „burgijom valute“ pokušavaju da stvore šampionski DNK, znaju ozbiljno da se opeku. Jer, kuća se ne gradi od krova, nego od temelja. A temelj je struktura zasnovana na pravoj trenerskoj filozofiji.

Protekli vikend bio je poseban u nemačkoj klupskoj košarci. Oboren je rekord po broju uzastopno ostvarenih pobeda u jednoj sezoni, star neverovatnih 47 godina. Ali, ne, to nisu uradili Bamberg ili Bajern, čak ni Alba, timovi čija su se imena godinama unazad provlačila kao najvažnija u Bundesligi. Ne.

Košarkaši Ulma vlasnici su jedinstvenog rezultata. Tesnim, ali zasluženim trijumfom nad Albom (82:76) upisali su dvadeset i šestu recku u knjigu uspeha. Tačnije, dvadeset i pet na terenu i jednu za zelenim stolom, nakon povlačenja Finiks Hagena iz takmičenja.

Ulm je tako pretekao neponovljivu generaciju Bajera iz Leverkuzena, koja je u sezoni 1969/70 osvojila šampionsku krunu uz 25 pobeda u nizu - 18 u ligi, ostalo u doigravanju! I ne samo to. Ulm je vlasnik trenutno najdužeg niza pobeda u najjačim domaćim i regionalnim takmičenjima od početka sezone i jedini je neporaženi tim u Evropi. Opet, gledajući samo najjača prvenstva na Starom kontinentu.

Ali, otkud Ulm? Kako je moguće da je neko stao na pijedestal i pokupio lovorike ispred već pomenutog trilinga? Šta se to desilo sa klubom iz malog grada na obali Dunava?

ZA SVE JE KRIV ALHEMIČAR TORSTEN LAJBENAT

Zaista je tako. Za sve je kriv - Torsten Lajbenat. Jedan sunčani dan u maju 2011. godine promenio je sve. Posle teške sezone i grčevite borbe za postanak Ulmovi vlasnici, ugledni lekari Tomas Stol i Andreas Etel imali su ideju da naprave veliki presek, okrenu list i počnu ispočetka. Onda se dogodio - doktor Torsten. Čovek čudne biografije, ali s čudesnim metodama. On nije klasičan trener, već pre svega veliki prijatelj sa svima, a ljudi za njega kažu da je neverovatna osoba. Možda se može čak povući i paralela i reći da je preteča Julijana Nagelsmana, fantastičnog mladog stručnjaka Hofenhajma.

Samo letimični pogled na tabele nemačkog prvenstva u godinama pre i posle Torstenovog dolaska vidi se ogroman pomak napred. Gledajući samo ovu sezonu, jasan je uticaj gospodina rođenog u Leverkuzenu pre 41 godinu.

"On je trener filozofije potpuno drugačije od one sa kojom sam se dosad susretao. Uvek traži drugačiji ugao, pronalazi načine kako da pobedi rivale, a da ne koristi uvek iste elemente. Sa Torstenom je košarka lepša i zanimljivija, ima dobar sistem. Lepo sam se snašao, Torsten zna šta može da očekuje od mene, a i šta ja mogu da očekujem od njega", izjavio je novi centar Ulma Jonas Volfart Boterman, koji je pre samo dva meseca stigao u tim.

Torstenova filozofija je jednostavna - pusti momke da se igraju košarke i dobićeš sve. Napadački, Lajbenat ne voli previše da ograničava ekipu. Ulm voli „run&gun“ košarku (prosto - trči i pucaj). Tako su slomljeni takmaci u šampionatu, svi do jednog. Ali, Ulm ne spada u red ekipa „divljeg“ karaktera. Svaka akcija je smislena i polazi od starosedeoca u timu, nemačkog plejmejkera Pera Gintera. U domovini poznat kao - Mister najpopularniji igrač Bundeslige. Jer, minulih pet sezona navijači iz cele Bundeslige birali su ga za košarkaša čija izdanja su im se najviše dopala.

U klubu je već devet godina, a sinergija koju stvaraju Ginter i Lajbenat daje Ulmu tendenciju stalnog napretka i uspona. Ginterova karijera doživela je vrtoglavi uspon od Torstenovog dolaska, pošto je organizacioni potencijal iskorišćen do kraja. Desna ruka je šefu, motor ekipe i pokretač svih Ulmovih akcija.

Ali, baš kao što smo napisali u uvodnoj rečenici ovog teksta - za sve su potrebne godine predanog rada. Ukratko - prve godine pod vođstvom Torstena Lajbenata Ulm je ligaški deo završio na drugoj poziciji, da bi u finalu plej-ofa bio počišćen od Bamberga. Druga sezona - treće mesto, ali i nesrećni krah u majstorici polufinala sa Oldenburgom. U svakoj godini od Lajbenatovog dolaska Ulm je bio u doigravanju.

Mada su pojedini kritičari verovali da je prošlogodišnji odlazak do finala samo puka slučajnost, činjenice govore drugačije. Posle sedme pozicije u prvom delu, Ulm je rasturio Oldenburg i Skajlajnerse sa po 3-1 u serijama, ali... Onda se, baš kao i u prvoj Torstenovoj sezoni dogodio krah protiv Bamberga.

VREME U ŠKOTSKOJ PROMENILO JE TORSTENA

Snaga ovogodišnjeg sastava leži u činjenici da je klub uspeo da sačuva sve najvažnije igrače - od već pomenutog Gintera, preko američkog trilinga Kris Bab - Ogustin Rubit - Dašon Batler, do prvog strelca Bundeslige i najboljeg igrača tima - Rajmara Morgana.

Njegova karijera takođe je prilično interesantna. U Nemačku je stigao 2014. godine, gde je potpisao za Gotingen, da bi iste sezone plej-of odigrao u dresu Panatinaikosa. Posle dobrih igara u redovima Zelenih bio je glavna meta Bamberga. I sve je bilo dogovoreno, do trenutka kada je Morgan pao medicinske testove. Mada nikada zvanično nisu objavljeni razlozi, nezvanično se pričalo o određenoj problemi sa funkcijom mozga.

Morgan je bio skrhan. Ali, ruku spasa pružio mu je upravo Torsten Lajbenat i pretvorio ga u igrača koga sada svi u Nemačkoj zovu „Zver ispod koša“. Razlog tome je to što je Morgan krilni centar, koji često igra niski centar. Nešto poput Kajla Hajnsa. Strašne konstitucije, snage, brzine i atletskih sposobnosti. Ove sezone beleži prosečno 20 poena, a mnogi nemački mediji i dalje nisu sigurni kako je Ulm uspeo da zadrži Morgana u timu.

"On je veliki trener. Torsten je verovatno najljubazniji trener i čovek kojeg sam upoznao. S njim uvek možeš da pričaš o svemu, ponekad me zove na telefon kako bismo pričali o nekim utakmicama. To je neverovatno. Mi (igrači) možemo slobodno da mu kažemo kad god nam nije dan i kada nam je potrebno pet minuta da se izduvamo. Sasluša nas uvek. U karijeri ne možeš da tražiš ništa više od jednog trenera. Od svojih igrača traži mnogo, ali je uvek pun podrške i saveta", izjavio je Morgan u razgovoru za lokalne medije.

Ne bismo da idemo preširoko, jer bismo mogli da pišemo u nedogled. Sada ćemo fokus staviti na glavnog krivca Ulmovih uspeha - alhemičara Torstena.

Da još malo pojasnimo zašto smo Lajbenata predstavili kao čoveka čudne biografije, ali s čudesnim metodama.

Čudna je ta igra sudbine. Torsten je prve igračke korake napravio kao klinac u rodnom gradu - Leverkuzenu. Dakle, u podmlatku Bajera, kluba koga je nedavno skinuo sa rekorderskog trona. Ali, nakon godina truda i rečeno mu je da nema kvalitet, pa 1993. godine prelazi u prvi tim Liča. Tamo se zadržao sve do 1999. godine, kada je rešio da okači patike o klin. Bilo mu je svega 24 godine. Paralelno dok je igrao košarku radio je na trenerskoj licenci, koju je dobio 1998, posle čega je na kraju tekuće sezone završio karijeru i postao asistent prvog trenera.

Brzim premotavanjem napred i nakon dvogodišnjeg rada u Liču, prelazi u Gisen, gde se zadržao još šest godina, takođe kao pomoćni. A onda sledi njegov prvi samostalni angažman, u - Skotiš Roksima.

U jedinoj sezoni na Ostrvu uspeo je da stigne do finala britanskog Kupa i finala prvenstva Velike Britanije. Upućeni ljubitelji nemačke košarke i rada njihovih stručnjaka kažu da je Torsten bio jedan od najvoljenijih trenera na Ostrvu. Obožavali su ga u Skotišu, ali i svuda gde je klub odlazio na gostovanja. Šarmirao je košarkaške poklonike svojom harizmom, velikim znanjem i željom, a pre svega - zato što je bio dobar čovek, veliki drug. Ali, isto tako pominje se da je vreme u Škotskoj promenilo Torstena. Tmurno, ostrvsko vreme ojačalo ga je kao ličnost, sazreo je brzo i uvideo koliko zapravo može. Uhvatio se u težak posao i izgurao ga do kraja - s velikim uspehom. Kada je odlazio - mnogi su mu poželeli da se što pre vrati.

Sve to ga je preporučilo Artlandu, gde je imao dve turbulentne sezone, nakon čega sledi vrlo krakti boravak u Osnabruku i onda njegov strašni uspon s Ulmom.

Sada je samo nebo granica za 41-godišnjeg stratega, koji ima neverovatnu podršku navijača, igrača, uprave, ali iznad svega - prvog sponzora kluba, Ratiofarma. Globalna farmaceutska kompanija, sa sedištem upravo u Ulmu, svake godine ulaže velika sredstva kako bi ekipa bila na stabilnim nogama, finansijski i kadrovski.

Pre pet godina Ratiofarm je izgradio novu dvoranu sa 6.200 mesta i gotovo da nema utakmice u kojoj ceo kapacitet nije rasprodat! I to traje otkako je Torsten preuzeo tim i podario mu potpuno novi izgled. Koliko je jak Torstenov uticaj na tim govori i činjenica da posle svake pobede ekipa i on zajedno sednu ispod koša i slušaju navijače kako pevaju. Time, verovatno, izražavaju zahvalnost gledaocima što ih oni gledaju na svakom meču.

Mada ne postoji egzaktni podaci o ciframa, budžet kluba je između 5.000.000 i 6.000.000 evra. Raspoređen na sve strukture, kategorije, upravu, stručni štab. Ne previše veliko, ali stabilno, bez trzavica.

ULM - POČELO JE 2001. GODINE

Ulm je kao grad i pre 2001. godine imao svoj profesionalni tim istom naziva. Ali, slaba finansijska situacija učinila je da klub potpuno nestane sa košarkaške mape. Početkom ovog milenijuma doktori Stol i Etel rešili su da otkupe licencu od starog Ulma i pokrenu nižerazredni tim Ulm GmbH. Posle pet godina igranja u nižim rangovima - 2006. godine Ulm ulazi u Bundesligu i njoj ostaje sve do danas.

Ali, tek dolaskom Torstena Lajbenata Ulm počinje da liči na ekipu kakvu su Stol i Etel oduvek želeli.

Od žestoke bitke za opstanak pre šest godina, do već dominantno overene pozicije u plej-ofu, do savršenog skora i košarke koja budi samo najlepše emocije među košarkaškim pristalicama.

E, to je Ulm.

Na kraju, jedna zanimljivost. Mada je zvanični nadimak - Vrapci - timska maskota je zec, koja liči na Duška Dugouška, a ime mu je - Zabava.

Ne znamo zašto, ali sa Ulmom ovih godina je sve tako zabavno.

REZULTATI ULMA OD DOLASKA TORSTENA LAJBENATA

Sezona 2015/16

Skor u Bundesligi: 21-13

Pozicija: 7.

Plej-of: Četvrtfinale - Oldenburg (3-1); Polufinale - Skajlajners (3-1); finale - Bamberg (0-3).

Sezona 2014/15

Skor u Bundesligi: 21-13

Pozicija: 5.

Plej-of: Četvrtfinale - Bon (3-2); Polufinale - Bamberg (0-3).

Sezona 2013/14

Skor u Bundesligi: 20-14

Pozicija: 6.

Plej-of: Četvrtfinale - Alba Berlin (1-3).

Sezona 2012/13

Skor u Bundesligi: 24-10

Pozicija: 3.

Plej-of: Četvrtfinale: Artland (3-0); Polufinale - Oldenburg (2-3).

Sezona 2011/12

Skor u Bundesligi: 27-7

Pozicija: 2.

Plej-of: Četvrtfinale - Braunšvajg (3-0); Polufinale - Vircburg (3-0); Finale - Bamberg (0-3).

REZULTATI ULMA PRE DOLASKA TORSTENA LAJBENATA

Sezona 2010/11

Skor u Bundesligi: 12-22

Pozicija: 14.

Sezona 2009/10

Skor u Bundesligi: 13-21

Pozicija: 13.

PIŠE: Nikola Stojković (nikolaS_sN)

(FOTO: MN Press)