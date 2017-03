Jo-Jo: Došao sam zbog Reala! Dva trenera Intera me nisu slomila, hoću da ostanem u Sevilji

Crnogorski napadač o razočaranjima u Milanu i novom početku u Andaluziji

Veličina slova A A A

Milano je prelep grad za život, Sevilja je za fudbalske gurmane. Bar poslednjih nekoliko godina. Onih u kojima se Milan i Inter muče da dostignu nekadašnju slavu, Berberi su „brijali“ redom po Španiji i Evropi, naosvajali se trofeja i uspeli na „Sančez Pishuan“ da privole neka od zanimljivih soprtskih imena.

Jedno od njih je Stevan Jovetić, koji je u potpunosti oživeo karijeru u Andaluziji i sa po četiri gola i asistencije od dolaska na pozajmicu iz Intera pokazao da je veoma bitan deo ekipe argentinskog stručnjaka Horhea Sampaolija.

U opširnom intervjuu za klupski magazin Sevilje, crnogororski reprezentativac osvrno se na početke u novom klubu, dane provedene na „Đuzepe Meaci“, ali i to šta je bilo presudno da prihvati poziv iz Španije.

„Bio sam na odmoru na Maldivima, sa novom devojkom, kad me je menadžer pozvao i rekao da osim niza ponuda koje sam imao zimus imam i onu od Sevilje. Odgovorio sam da je to dobra ekipa i da mi se španska liga oduvek sviđala, onda sam pogledao raspored i shvatio da će Sevilja odigrati tri meča sa Realom za dve sedmice. Zato sam odlučio da dođem“, otkrio je Jovetić, koji se posebno istakao baš protiv „kraljevića“, jer im je dao dva gola za četiri dana, od kojih je onaj u prvenstvu bio vredan trijumfa.

Zasad je odigrao 13 utakmica, od toga 11 u Primeri, jednu u Kupu kralja, i dve u Ligi šampiona iz koje je Sevilja ispala posle dvoboja sa Lesterom. Ostavio je više nego povoljan utisak. Uklopio se meteorskom brzinom.

„Moji nekadašnji iz Intera, Banega, Kondobgija i Medel, kao i Nasri, koga poznajem iz Mančester Sitija, sve najbolje su mi rekli o Sevilji, o gradu i o timu, kao i strasti primetnoj na tribinama kad igramo utakmice na našem stadionu. Dodatni razlog bila je spoznaja da su neki igrači uspeli da baš u Sevilji ožive svoje karijere i ja sam srećan što se i meni ukazala takva šansa. Igram u kontinuitetu i želim da nastavim ovako. Da iskoristim šansu koja mi se ukazala. Nadam se da će Sevilja iskoristiti opciju da me kupi na kraju sezone, jer mi je ovde lepo i nadam se da ću ostati u Španiji. Odgovaraju mi karakteristike Sevilje, reč je o napadačkom timu, a takav fudbal volim“.

Ukoliko Sevilja odluči da ga kupi moraće na račun Intera da prebaci 14.000.000 evra. To je ista ona suma koju su Nerazuri platili Mančester Sitiju, a mnogi smatraju da su se i ogrešili o nekadašnjeg kapitena Partizana, jer po svemu što pokazuje sada deluje da je za njega trebalo da bude mesta u nekadašnjem prvaku Evrope.

A jesenas je svega pet puta ulazi s klupe.

„Poslednjih šest meseci, koje sam proveo u Interu, bili su veoma teški za mene. Malo sam igrao, srećom sam dobijao pozive za državni tim Crne Gore, gde sam dao tri i namestio četiri gola u četiri kvalifikacione utakmice za Mundijal. Svakog dana trenirao sam sto odsto, osećao sam se dobro, spremno, ali nije lako kad iza sebe imate šest meseci pauze. Skoro bez igre. U takvim slučajevima morate da radite još žešće, verujući u sebe i svoje mogućnosti. Frank De Bur i Stefano Pioli nisu računali na mene, ali to ne nije slomilo. Jer, ako drugi ne veruju u vas onda je veoma važno da vi sami budete sigurni u ono što možete. Bio sam spreman, znao sam da će na kraju sve da ispadne dobro“, dodao je Jo-Jo.

Osvrnuo se na još jednog trenera iz perioda provedenog u Italiji. S početka inostrane karijere, kad je - možda - igrao najlepši, svakako najefikasniji fudbal.

„Dosta dugujem Čezare Prandeluju, od njega sam mnogo naučio. Sjajan je strateg, pod njegovim viđstvom sam igrao sjajno. Sećam se da sam bio nervozan što ne igram više u mojoj prvoj sezoni u Itaklji, ljutio sam se, ali kad se sad setim tog perioda shvatam da nisam bio spreman za takvu vrstu fudbala“, dodao je Stevan Jovetić.

Inače, u petak popodne potvrđeno je da se Stevan Jovetić povredio na treningu reprezentacije Crne Gore, neće konkurisati za meč protiv Poljske u kvalifikacijama za Mundijal u Rusiji, na programu u nedelju od 20.45 u Podgorici. Kvote Kladionice MOZZART za taj duel pogledajte OVDE.

(FOTO: Action images)