Jokan napušta Krejven kotidž?

Novi klupski operativci potpuno ignorisali listu od 15 pojačanja našeg stručnjaka koji više ne krije razočaranje i frustraciju

Veličina slova A A A

Slaviša Jokanović je u velikim problemima. Niti jedan od 15 fudbalera koje je želeo da dovede tokom ovog prelaznog roka nije ni prišao kapijama Krejven kotižda, a kamoli bio bio kontaktiran oko eventulanog ugovora sa Fulamom.

Kako tvrde britanski mediji, odnos glavnog operativca kluba, Tonija Kana i čuvenog Novosađanina su "na istorijskom minimumu". Sasvim je jasno da je Jokan, koji je u klub stigao pre dve godine uvređen i da bi lako moglo da se dogodi da spakuje kofere. Glavni problem u celoj politici dovođenja igrača ovog leta u Fulamu, pored Kana je njegov blizak prijatelj Krejg Klajn koji se pita oko transfera. Od kako su Kan (koji je inače sin vlasnika kluba) i Klajn preuzeli upraljanje Fulamom, Jokanović je gurnut u stranu, što se dogodilo i nekolicini starih operativca koji su polako krenuli da napuštaju ovaj sada već "pijani brod". Jokanović je ukazao na ovaj problem nakon glatkog poraza od Volfsburga na pripremama (0:3):

"Moja lista pojačanja je potpuno ignorisana. Nije mi sasvim jasno u kom pravcu ide ovaj klub!"

Jokanović je spisak od 15 želja dostavio Kanu junioru na kraju minule sezone, ali je papir očigledno "stavljen u fijoku" i krenulo se sa "menadžerisanjem", tako da mu je, na primer doveden Marsela Djalo za kog je insistirao da ga neće u timu. A izostavljeni su Sem Galger iz Sautemptona i iskusni Dejvid Nadženta koji je završio u Drebi Kauntiju.

"Sve zavisi od Klajna, ko će da dođe, a ko će da ode. On donosi poslednji odluku. To nije moj posao, ali malo sam razočaran pošto ga niko u klubu ili fudbalu ne poznaje, a eto on sedi u fotelji direktora!", jasan je srpski stručnjak.

FULAM - NORIČ SITI

KI 1 - 2,05, KI X - 3,45, KI 2 - 3,60

Kan i Klajn navodno su uveli sistem dovođenja igrača po kojem pojačanje mora da dobije dozvolu i od skauting tima i od statističara, bez obzira na mišljenje stručnog štaba. I tim sistemom ne samo da su sprečili dolazak pojačanja po Jokanovim željama, već hoće da mu i prodaju pojedince, među njima i Sonea Alukoa.

"Za Sonea bukvalno moram da se borim pošto se pojavljuju vesti da hoćemo da ga prodamo", tvrdi Jokanović."Pojavile su nam se rupe u timu, pošto su neki fudbaleri otišli, a nismo dobili dostojne zamene, ali ne osećam nikakvu odgovornost za taj problem koji je stvorio naš novi sistem regrutovanja igrača. Ali, ispoštovaću navijače i i tim i nastaviću da guram za sada"

Kako god da se završi ovaj problem u Fulamu, Jokanović ne mora mnogo da brine, pošto klubovi koji žele da ga dovedu strpljivo čekaju, pre svih Kristal Palas i Sanderlend. Nova sezona Čempionšipa počinje ovog petka, a prvi susret Fulam igra u subotu na svom stadfionu protiv Norič Sitija.

(foto: Action Images)