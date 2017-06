Jokanović i Palas: Imam ugovor sa Fulamom... I želju da radim u Premijer ligi

Samo je pitanje da li je sad trenutak

Deca iz cele bivše Juge na terenu, a lica koja su pisala istoriju fudbala na prostoru nekadašnje SFRJ na tribinama Turnira prijateljstva u etno selu Stanišići. Sada uglavnom daleko od zemlje. U potrazi za igrom na najvišem nivou. Slaviša Jokanović je vrlo blizu. Toliko blizu da može da je omiriše. Premijer liga ga čeka. Čeka i on nju. Kristal Palas možda? Pominje se već neko vreme da bi uprava Orlova najradije baš Jokanovića videla na klupi Selhurst parka.

"Imam ugovor sa Fulamom i mislim da se tu završava svaki dalji komentar na tu temu. Ali sasvim je logično da su moje ambicije da napredujem i da jednog dana radim u Premijer ligi. Da li će se to desiti uskoro ili će biti potrebno više godina, ili se pak uopšte neće desiti, to ćemo videti. Sada sam tu gde jesam i uživam u svom poslu, ali svestan da postoji viši nivo. Istina, moje ime se pominje s vremena na vreme, ali da bih radio u Premijer ligi dosta toga treba da se poklopi", kaže Jokanović u intervjuu za sajt Turnira prijateljstva, jedne od retkih pozitivnih fudbalskih priča sa postora bivše Jugoslavije.

"Od ideje, pa sve što je urađeno je sjajno. Mladi momci imaju gotovo jedinstvenu priliku da se takmiče sa vršnjacima iz celog regiona. Sve ovo, mene lično vraća na neke moje početke, kada je moja generacija imala priliku da igra protiv svih ovih klubova koji su danas ovde, da se takmiči i meri sa njima. Ta neka konkurencija koja je ovde sigurno jača, može da ih pogura da još kvalitetnije rade", hvali i Jokanović.

Nažalost, nema toliko povoda za pohvale kad je seniorski fudbal u pitanju, iako je Jokanoviću kao partizanovcu svakako drago zbog osvojene duple krune u režiji Marka Nikolića. Ali...

"Kod nas se najvažnije utakmice igraju u letnjim mesecima", ističe Jokanović misleći na evropske kvalifikacije.

"U tom momentu ekipe nisu spremne da pokažu sav svoj kvalitet. A ambicije navijača su uvek najviše. Ipak, mi u svemu tome moramo da budemo realni i da shvatimo da igranje Lige šampiona ili Lige Evrope za nas nije nimalo jednostavan posao. Ambicije su sigurno velike, a sada da li su realne ili ne, to će se pokazati brzo. U svakom slučaju, bio bi sjajan uspeh da neki od naših klubova i na jesen budu deo Evrope".

A mogu li barem neki od igrača da budu deo te Evrope? Mogu li, recimo, neki od sadašnjih prvotimaca Partizana već sada u Premijer ligu?

"To zavisi od potreba klubova. Ali, naše takmičenje nije preterano kvalitetno i ne prati se u zemljama gde se igra najkvalitetniji fudbal. Ipak, kod nas definitivno ima talentovanih igrača i onih koji bi mogli da postanu deo najjačih evropskih liga. Partizan sada ima dvojicu igrača koji su dali po 24 gola, Leonarda i Đurđevića. Njihova statistika sigurno nije promakla klubovima iz najboljih liga".

Oni koji su do tamo već stigli uglavnom su sada u Srbiji. Reprezentaciju u nedelju očekuje ključna utakmica protiv Velsa.

"Srbija je sada na vrhu tabele i sigurno da ima dobre šanse da ispuni cilj. Nakon nekog turbulentnog perioda, oko državnog tima sada je očigledno pozitivno raspoloženje. Kako sam mogao da pročitam, za meč protiv Velsa očekuje se pun stadion, što je već duže vreme bila misaona imenica. I predstavlja veliko ohrabrenje... Bio sam u Kardifu i gledao prvi meč. Vels tada nije pokazao da je kvalitetnija ekipa od nas i verujem da sada možemo do tri boda".

