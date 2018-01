Jokić blizu tripl-dabla, Denver osramoćen! Bertans 6/7 za tri, Derozan uzalud brojao do 42... (VIDEO) pre 4 sata | mozzartsport.com

"Nije do trenera, do nas je. Mi pravimo greške. Ako počnete da krivite trenera kada izgubite 30 razlike to znači da ste loš igrač", poručio srpski centar

Veličina slova A A A