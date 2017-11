Jokić i Bogdan prosečni (VIDEO)

Nisu se proslavili srpski internacionalci Nikola Jokić i Bogdan Bogdanović prethodne noći na parketima NBA lige gde su zabeležili poraze sa svojim timovima.

Centar Nagetsa je ubacio sedam poena (šutirao 3/7 iz igre), uz po šest skokova i asistencija, i po jednom blokadom i ukradenom loptom u ubedljivom porazu od Jute 106:77. Presudila je furiozna serija Džezera od 20:6 na početku treće četvrtine koja je bila početak kraja Denvera.

Najbolji u pobedničkom timu bio je Derek Fejvors sa 24 poena (devet skokova, pet asistencija, tri blokade), dok je na drugoj strani Geri Heris ubacio 18 koševa u očajnom timu Nagetsa.

Ni Bogdan Bogdanović se nije radovao noćas. Njegovi Kingsi su nastavili da se muče, a novi poraz naneo im je Milvoki usred Sakramenta - 112:87.

Nisu Kraljevi mogli da zaustave dominantnog Janisa Adetokunba, koji im je ubacio čak 32 poena, a srpski reprezentativac je za 13 minuta na parketu zabeležio učinak od sedam poena (šut 2/3 iz igre), uz dve ukradene lopte i asistenciju. Istina, asistencija je bila lepa, iz udžbenika...

I did not know Bogdanovic could pass like this pic.twitter.com/agDsMVBD1m